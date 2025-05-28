Как в Европе относятся к помощи Украине: данные Евробарометра

Перед лицом российской агрессии против Украины 80% респондентов в Европе согласны с принятием в ЕС людей, спасающихся от войны.

Кроме того, три четверти европейцев (76%) поддерживают оказание финансовой и гуманитарной помощи Украине.

При этом 60% одобряют предоставление ЕС статуса кандидата Украине, а 59% согласны с финансированием ЕС закупки и поставок военной техники в Украину.

Вторжение России в Украину по-прежнему считается самой важной проблемой на уровне ЕС (27%) из 15 пунктов. За ней следуют международная ситуация с 24% и безопасность и оборона с 20%.

При этом 77% европейских респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украину представляет собой угрозу безопасности ЕС.

Также 72% граждан ЕС поддерживают экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и отдельных лиц.

Стандартный Евробарометр (весна 2025 года) проводился с 26 марта по 22 апреля 2025 года в 27 государствах-членах. В целом 26 368 граждан ЕС были опрошены лицом к лицу. Интервью также проводились в девяти странах-кандидатах и потенциальных странах-кандидатах (все, кроме Украины) и Великобритании.