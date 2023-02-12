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Як евакуювати маломобільну людину з окупованої території: інструкція

Фото: Як евакуювати маломобільну людину з окупованої території (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Маломобільну людину з тимчасово окупованих територій України можна евакуювати, якщо звернутись до відповідних організацій через чат-бот у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На тимчасово окупованих ворогом територіях часто залишаються ті, хто через стан здоров’я чи вік не наважується виїхати у вільну Україну.

"Ці люди знаходяться у дедалі більшій небезпеці. Їм можуть допомогти родичі чи близькі люди – навіть знаходячись далеко, на контрольованій території", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві разом з волонтерськими організаціями "Helping to leave" та "Help people" розробили алгоритм дій на такий випадок.

Також українців закликають у таких випадках звертатись за допомогою через чат-бот у Telegram.

Нагадаємо, що в останні дні російська армія збільшила обстріл міст Донецької області, які знаходяться у відносному тилу. Куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.

У випадку, якщо окупанти посилять свої обстріли і лінія фронту наблизиться до Слов'янська - місцевим жителям доведеться евакуюватись.

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