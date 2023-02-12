Як евакуювати маломобільну людину з окупованої території: інструкція

На тимчасово окупованих ворогом територіях часто залишаються ті, хто через стан здоров’я чи вік не наважується виїхати у вільну Україну.

"Ці люди знаходяться у дедалі більшій небезпеці. Їм можуть допомогти родичі чи близькі люди – навіть знаходячись далеко, на контрольованій території", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві разом з волонтерськими організаціями "Helping to leave" та "Help people" розробили алгоритм дій на такий випадок.

Також українців закликають у таких випадках звертатись за допомогою через чат-бот у Telegram.