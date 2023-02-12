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Как эвакуировать маломобильного человека с оккупированной территории: инструкция

Фото: Как эвакуировать маломобильного человека с оккупированной территории (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Маломобильного человека с временно оккупированных территорий Украины можно эвакуировать, если обратиться в соответствующие организации через чат-бот в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На временно оккупированных врагом территориях часто остаются те, кто из-за состояния здоровья или возраста не решается уехать в свободную Украину.

"Эти люди находятся в растущей опасности. Им могут помочь родственники или близкие люди - даже находясь далеко, на контролируемой территории", - говорится в сообщении.

В Министерстве вместе с волонтерскими организациями "Helping to leave" и "Help people" разработали алгоритм действий на такой случай.

Также украинцев призывают в таких случаях обращаться за помощью через чат-бот в Telegram.

Напомним, что в последние дни российская армия увеличила обстрелы городов Донецкой области, которые находятся в относительном тылу. Куда звонить, чтобы выехать из прифронтового города бесплатно.

В случае, если оккупанты усилят свои обстрелы и линия фронта приблизится к Славянску - местным жителям придется эвакуироваться.

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