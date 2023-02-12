Как эвакуировать маломобильного человека с оккупированной территории: инструкция

На временно оккупированных врагом территориях часто остаются те, кто из-за состояния здоровья или возраста не решается уехать в свободную Украину.

"Эти люди находятся в растущей опасности. Им могут помочь родственники или близкие люди - даже находясь далеко, на контролируемой территории", - говорится в сообщении.

В Министерстве вместе с волонтерскими организациями "Helping to leave" и "Help people" разработали алгоритм действий на такой случай.

Также украинцев призывают в таких случаях обращаться за помощью через чат-бот в Telegram.