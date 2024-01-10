Як економити на електроенергії без пільг: українцям нагадали про інші види тарифів

Певні категорії українців мають право на пільги, і це значно зменшує суми їх платіжок за комунальні послуги. Однак економити на електроенергії можна і без пільг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміна.
У червні 2023 року в Україні введено єдиний тариф на електроенергію - у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину. Окрім цього зросла вартість розподілу світла на 25-50%.
Збільшення тарифу на електроенергію позначиться на сумах у платіжках за світло для населення. В середньому сума підвищення складатиме до 250 гривень.
Для економії українці можуть перейти на багатотарифний облік. В Україні діє двозонний та тризонний тариф.
Відповідно від тарифу вартість електроенергії залежатиме від часу споживання. Це значить, що у пікові години вартість електроенергії буде нараховуватись за повним тарифом, а в не пікові - набагато дешевшою.
Двозонні тарифи:
Тризонні тарифи:
Для цього через онлайн-платформу "Персональний кабінет" необхідно подати заяву на веб-сайті місцевого обленерго. Потім споживачу на електронну пошту надійде рахунок за оплату переходу на новий облік.
Після здійснення оплати, процес переведення на багатотарифний облік займе до 2 тижнів.
Також можна звернутися особисто в Центр обслуговування клієнтів свого міста або за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.
Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.
Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.
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