Как экономить на электроэнергии без льгот: украинцам напомнили о других видах тарифов

В июне 2023 года в Украине введен единый тариф на электроэнергию – в размере 2,64 гривны за киловатт-час. Кроме этого, возросла стоимость распределения света на 25-50%.

Увеличение тарифа на электроэнергию отразится на суммах в платежках за свет для населения. В среднем сумма повышения составит до 250 гривен.

Как экономить?

Для экономии украинцы могут перейти на многотарифный учет. В Украине действует двухзонный и трехзонный тариф.

В соответствии с тарифом, стоимость электроэнергии будет зависеть от времени потребления. Это значит, что в пиковые часы стоимость электроэнергии будет начисляться по полному тарифу, а в пиковые - намного дешевле.

Двухзонные тарифы:

с 23:00 до 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа).

с 7:00 до 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа).

с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

с 23:00 до 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Что нужно для перехода на другие тарифы?

Для этого через онлайн-платформу "Персональный кабинет" нужно подать заявление на сайте местного облэнерго. Затем потребителю на электронную почту придет счет за оплату перехода на новый учет.

После оплаты процесс перевода на многотарифный учет займет до 2 недель.

Также можно обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города или по месту жительства в городской или областной район электросетей.

Мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандума) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.