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Как Дюбуа ползал по канвасу: самые тяжелые моменты в карьере британца (видео)

Лондон, Суббота 19 июля 2025 13:59
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Как Дюбуа ползал по канвасу: самые тяжелые моменты в карьере британца (видео) Фото: Даниэль Дюбуа дважды в карьере побывал в нокаутах (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В отличие от Александра Усика, который завершил в свою пользу все 23 поединка на профи-ринге, Даниэль Дюбуа потерпел в 24-х боях два тяжелейших поражения. Обе неудачи британца завершались неприятными нокаутами.

РБК-Украина рассказывает о самых тяжелых моментах в карьере британского боксера.

Как начался путь Дюбуа в профи

Даниэль был довольно перспективным молодым боксером, имел убедительный рекорд в любителях (65 побед в 70-х поединках), однако чего-то существенного не достиг. Его считали главной надеждой Британии на Олимпиаде-2020. Но он не стал затягивать любительскую карьеру, решив в 19 лет дебютировать в профи.

Первый бой перспективный атлет провел 8 апреля 2017-го против соотечественника Маркуса Келли. Поединок завершился победой Дюбуа техническим нокаутом уже на 35-й секунде.

Далее его грамотно вели к чемпионским вершинам, находя крепких, но не слишком опасных оппонентов. В первых 15-ти боях Дюбуа не имел особых проблем: 14 из них он завершил уверенными победами нокаутом.

А вот в 16-м произошла неприятная неожиданность.

Нокаут с переломом

28 ноября 2020 года в Church House в Лондоне 23-летний Дюбуа встретился с другим британцем - 35-летним Джозефом Джойсом (11-0). Фаворитом считался Дюбуа (коэффициент 1,25 против 4,28).

Бой двух непобежденных боксеров проходил в высоком темпе и конкурентной борьбе. Дюбуа действовал агрессивно, но Джойс эффективно работал передней рукой и хорошо держал удар. К шестому раунду у Дюбуа почти полностью закрылся левый глаз. В десятом раунде, пропустив джеб, он схватился за травмированный глаз, опустился на колено и не поднялся до завершения счета.

На момент остановки боя двое судей отдавали предпочтение Дюбуа, один - Джойсу. После поединка у Даниэля диагностировали перелом орбитальной кости, повреждение зрительного нерва и кровотечение на сетчатке.

Скандал в поединке с Усиком

После этой неприятности Дюбуа провел четыре успешных боя и получил титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.

Именно в этом статусе он 26 августа 2023 года вышел в польском Вроцлаве на поединок против Усика. На кону стояли титулы украинца - WBO, IBF и WBA-Super.

Бой был запланирован на 12 раундов, но завершился досрочно: в 9-м Усик нокаутировал Дюбуа. Перед этим, в 5-м раунде после удара ниже пояса Усик оказался на настиле. Несмотря на протесты угла Дюбуа, украинцу дали более 4 минут на восстановление.

В 8-м раунде Дюбуа выглядел уверенно, но в конце пропустил удар и опустился на колено. В 9-м - Усик повторно отправил соперника в нокдаун, и рефери остановил бой.

На момент остановки все трое судей отдавали преимущество Усику (79-72, 79-72, 78-73). Впрочем, в Британии решение вызвало споры - часть экспертов считала, что победа должна была быть за Дюбуа: после его удара в 5-м раунде Усику должны были засчитать поражение нокаутом.

После этого поединка Дюбуа одержал три яркие победы: одолел нокаутами американца Дарелла Миллера, хорвата Филиппа Хрговича и соотечественника Энтони Джошуа. Он стал чемпионом мира по версии IBF.

Сегодня на "Уэмбли" в реванше против Усика наступит момент истины.

Ранее рассказали о предыдущих боях Усика и Дюбуа на легендарном "Уэмбли".

Также читайте все о мегабое Усик - Дюбуа за титул абсолюта в хевивейте.

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