Як дві Австрії. У ДСНС назвали кількість замінованих територій України

"Відсоток замінованих територій у нас на сьогодні складає 30% від усієї території України. А це орієнтовно як дві території країни Австрія. Площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом", - сказав він.

За його словами, у Херсонській та Миколаївській області активно триває очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Так, розмінуванню підлягає понад 8 тисяч км кв. З них близько 7 тисяч км кв. - це територія Херсонської області та до 1,5 тисяч км кв - Миколаївська.

Наразі на цих територіях працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Там також працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.

"Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонської області", - додав Крук.

Нагадаємо, росіяни залишали вибухівку у лікарнях, школах та квартирах Херсонської області при відступі.

Вони також замінували будівлю поліції Херсонської області, тому українським спеціалістам довелося її підірвати.

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