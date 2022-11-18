Как две Австрии. В ГСЧС назвали количество заминированных территорий Украины

"Процент заминированных территорий у нас сегодня составляет 30% от всей территории Украины. А это ориентировочно как две территории страны Австрия. Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом", - сказал он.

По его словам, в Херсонской и Николаевской области активно идет очистка освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. Так, разминированию подлежит более 8 тысяч км кв. Из них около 7 тысяч км кв. - это территория Херсонской области и до 1,5 тысяч км кв - Николаевская.

В настоящее время на этих территориях работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Там также работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют объекты, которые запускаются в работу.

"Надеюсь, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях будет восстановлена электроэнергия и заработают системы жизнеобеспечения. Несколько месяцев понадобятся работающим там структурам для восстановления полноценной жизни на территории Херсонской области", - добавил Крук.

Напомним, россияне оставляли взрывчатку в больницах, школах и квартирах Херсонской области при отступлении.

Они также заминировали здание полиции Херсонской области, поэтому украинским специалистам пришлось его взорвать.

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