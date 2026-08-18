Як дрони-перехоплювачі полюють на "Шахеди": топ-7 основних питань

Головне: Екіпажі дронів-перехоплювачів несуть постійне чергування . Вони завчасно прибувають на визначені позиції та одразу розгортають усе необхідне обладнання.

. Вони завчасно прибувають на визначені позиції та одразу розгортають усе необхідне обладнання. Час розгортання перехоплювачів залежить від типу дрону . У середньому досвідченому екіпажу потрібно від 10 до 30 хвилин.

. У середньому досвідченому екіпажу потрібно від 10 до 30 хвилин. Літакоподібні перехоплювачі можуть досягати більших швидкостей . Вони також мають більший запас ходу, при цьому задіюючи менше ресурсів самого виробу.

. Вони також мають більший запас ходу, при цьому задіюючи менше ресурсів самого виробу. Найскладніша частина роботи екіпажів починається після зльоту. Йдеться про візуальний пошук цілі, вихід на траєкторію ураження та саме ураження.

Як розгортаються дрони-перехоплювачі з початком тривоги?

Екіпажі дронів-перехоплювачів несуть постійне чергування у визначені для них періоди часу. Вони завчасно прибувають на визначені позиції та одразу розгортають усе необхідне обладнання. Безпілотний комплекс, системи керування та зв’язку перевіряються й готуються до можливого вильоту.

Як розповіли РБК-Україна у Навчальному центрі фонду Сергія Притули, після завершення всіх перевірок екіпаж інформує чергового про готовність до виконання бойового завдання. Далі він очікує інформацію про повітряну ціль та відповідний наказ на застосування дрона-перехоплювача.

Тому тут важливо уже перебувати на підготовленій позиції та бути готовим максимально швидко реагувати на появу повітряних цілей.

Фото: екіпажі дронів-перехоплювачів несуть цілодобове чергування (Getty Images)

Як зазначила бренд-менеджерка TAF Industries у коментарі РБК-Україна, у мобільно-вогневій групі зазвичай працює оператор дрона, штурман і ще кілька фахівців, котрі прикріплені до свого радару, що виявляє ворожі цілі. Група отримує дані зі свого радару – координати ворожої цілі. Вибудовує траєкторію до неї і дрон летить на бойове завдання.

На близькій відстані система розпізнає "Шахед". Тоді оператор натискає кнопку для захоплення цілі і далі перехоплювач в автоматичному режимі йде на ворожий дрон, адже він має систему автоматичного донаведення.

Переваги автоматичної системи донаведення полягають у тому, що дрон-перехоплювач здатний швидко долетіти до цілі попри вплив зовнішніх факторів – несприятливі погодні умови, дія РЕБу чи похибка оператора. Попри ці чинники, такий дрон як Octopus-100, який TAF Industries виготовляє за ліцензією МОУ, має систему автоматичного донаведення і забезпечує швидке та точне ураження цілі.

Скільки потрібно часу, щоб дрон-перехоплювач перетворився на бойову одиницю з транспортного положення?

Час розгортання залежить від конкретного типу безпілотного комплексу, його конструкції та особливостей підготовки до польоту. У середньому досвідченому екіпажу потрібно від 10 до 30 хвилин, щоб перевести комплекс у повністю готовий до бойового застосування стан.

Як зазначають інструктори, на швидкість розгортання також впливають умови на позиції, погода, необхідність перевірки систем зв’язку та інші фактори.

Тривалість польоту залежить від конкретного безпілотного комплексу. У середньому дрон-перехоплювач може перебувати в повітрі від 10 до 40 хвилин. Коптери зазвичай мають меншу тривалість польоту, тоді як дрони літакового типу можуть залишатися у повітрі довше.

Для прикладу, дрони-перехоплювачі TAF Industries можуть перебувати в повітрі до 15 хвилин з вагою бойової частини у 1,2 кг, це оптимальний час для ураження ворожої цілі.

Як зазначив СЕО Yartura Олег Букаренко у коментарі РБК-Україна, завдяки наявності крил літакоподібні перехоплювачі можуть досягати більших швидкостей, збільшувати запас ходу, планувати, при цьому задіюючи менше ресурсів самого виробу.

Мультикоптерні системи, безумовно, більш маневрені, але при цьому вони сильно програють в цій маршрутній дальності і в швидкостях. Тобто крила більш швидкі, якщо розробка була спрямована безпосередньо в цей вектор.

Як оператори знаходять ворожі цілі у небі – суто візуально, чи допомагає електроніка?

Оператори не шукають ворожу ціль у небі повністю навмання. Завдяки спеціальній системі екіпаж отримує інформацію про приблизний район перебування цілі, її висоту, швидкість і напрямок руху.

Фото: у збитті дронів військовим допомагає штучний інтелект (Getty Images)

Після цього безпілотник вилітає у визначений район, де оператор розпочинає безпосередній візуальний пошук. Тобто електронні системи допомагають максимально звузити зону пошуку, але на фінальному етапі оператору все одно необхідно самостійно виявити ціль, наблизитись до неї та зайти на ураження.

Як сьогодні штучний інтелект допомагає у знищенні "Шахедів"?

Окремі безпілотні авіаційні комплекси вже обладнуються системами, які допомагають оператору захоплювати та утримувати ціль. Також можуть використовуватися системи автоматичного донаведення.

Як правило, сьогодні застосування ШІ-інструментів у знищенні "Шахедів" полягає у використанні систем автоматичного розпізнавання та захоплення цілей, що дозволяють звести можливість похибки до нуля та забезпечити гарантований результат за короткий проміжок часу.

У випадку, якщо ціль не знайдена, дрон самознищується, чи може бути використаний повторно?

За словами опитаних РБК-Україна інструкторів, це залежить від конкретного безпілотного комплексу та тактичної ситуації. Якщо рівень заряду акумуляторної батареї та тактичні дозволяють безпечно повернути дрон, засіб повертається.

Водночас існують ситуації, коли повернення неможливе або недоцільне. Залежно від тактичних умов, забезпечення конкретного екіпажу чи підрозділу та інших обставин може застосовуватися сценарій самознищення.

Фото: перехоплювачі можуть використовуватись повторно (Getty Images)

У чому полягає найбільша складність при експлуатації дронів-перехоплювачів?

Найскладніша частина роботи починається вже після зльоту. Йдеться насамперед про візуальний пошук цілі, вихід на траєкторію ураження, переслідування та безпосередньо саме ураження.

Навіть отримавши приблизні координати, оператор має знайти відносно невелику ціль у великому повітряному просторі. Після цього необхідно правильно оцінити її швидкість, напрямок руху, висоту та побудувати траєкторію зближення.

Складність полягає у тому, щоб вчасно зробити потрібний маневр. Адже не великих швидкостях (понад 300 км/год) оператори мають дуже мале часове вікно для будь-яких операцій.

Саме цей етап вимагає від екіпажу високої підготовки, досвіду, швидкої реакції та здатності ухвалювати рішення за дуже обмежений проміжок часу. Росіяни використовують різні тактики: високі польоти, польоти на максимально низьких висотах.

Як тільки перехоплювач знайшов і наздогнав ціль – далі справа за системою автоматичного донаведення.

Проте можливості будь-якого перехоплювача обмежені законами фізики та технічними характеристиками конкретного засобу. На низьких висотах серйозною проблемою стає відсутність прямої видимості та наявність радіоперешкод.

Водночас на великих висотах кожен засіб має свою практичну стелю для експлуатації. Окремою проблемою є те, що саме набір висоти найбільше витрачає заряд акумуляторної батареї.

Також у цьому процесі важлива злагодженість всієї команди мобільно-вогневої групи – операторів, штурманів та інших фахівців, котрі задіяні в процесі. Має бути повна синхронізація та оперативна взаємодія.

Як дронам-перехоплювачам вдається полювати на реактивні "Шахеди"?

Опитані військові сходяться на думці, що перехоплення реактивних "Шахедів" – це дуже складна задача. Для цього необхідний засіб, який здатен підтримувати високу швидкість достатньо довго.

Це потребує потужної гвинто-моторної групи, яка споживає дуже багато енергії. Через це акумуляторна батарея розряджається значно швидше.

Так, одним із варіантів можуть бути реактивні перехоплювачі. Водночас створення такої системи є технічно надзвичайно складним, а вимоги до компонентів — дуже високі. Цей напрям буде розвиватись, проте наразі йдеться переважно про окремі, розрізнені експерименти.

Фото: знищення реактивних "Шахедів" вимагає особливих навичок та знань (Getty Images)

Як зазначили у TAF Industries, при підрахунку ефективності реактивних перехоплювачів потрібно порівнювати економічну ефективність дронів-перехоплювачів не з реактивними "Шахедами", а з ракетами, котрі використовує класична система ППО для захисту від ворожих дронів.

Вартість таких ракет може сягати 4,5 млн доларів. Звісно, є ракети і до мільйона доларів, проте це не зрівняється з вартістю одного перехоплювача, котрий може бути використаний для цих цілей.

Виробники дронів за час війни налагодили систему логістики для безперервного постачання засобів на фронт. Також налагоджені виробничі процеси для виготовлення великих партій.

Великі гравці ринку дронів уже мають досвід розробки та масштабування власних рішень за рекордно короткі проміжки часу. Це, власне, є однією з ключових переваг українських виробників у співпраці з міжнародними партнерами, котрі інвестують кошти або відкривають спільні виробництва за кордоном з українськими компаніями.

Питання – відповіді:

– Як швидко розгортаються дрони-перехоплювачі з початком тривоги?

– Екіпажі дронів-перехоплювачів несуть постійне чергування у визначені для них періоди часу. Вони завчасно прибувають на визначені позиції та одразу розгортають усе необхідне обладнання.

Безпілотний комплекс, системи керування та зв’язку перевіряються й готуються до можливого вильоту. Як правило, екіпажам необхідно до 30 хвилин для бойової готовності.

– Як оператори знаходять ворожі цілі у небі?

– Оператори не шукають ворожу ціль у небі навмання. Завдяки спеціальній системі екіпаж отримує інформацію про приблизний район перебування цілі, її висоту, швидкість і напрямок руху.

– У чому полягає найбільша складність при експлуатації дронів-перехоплювачів?

– Складність полягає у тому, щоб вчасно зробити потрібний маневр. Адже не великих швидкостях (понад 300 км/год) оператори мають дуже мале часове вікно для будь-яких операцій. Саме цей етап вимагає від екіпажу високої підготовки, досвіду, швидкої реакції.

– У випадку, якщо ціль не знайдена, дрон самознищується, чи може бути використаний повторно?

– Все це залежить від конкретного безпілотного комплексу та тактичної ситуації. Якщо рівень заряду акумуляторної батареї та тактичні дозволяють безпечно повернути дрон, засіб повертається.