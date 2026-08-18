Как дроны-перехватчики охотятся на "Шахеды": топ-7 главных вопросов

Главное: Экипажи дронов-перехватчиков несут постоянное дежурство . Они заранее прибывают на определенные позиции и сразу разворачивают все необходимое оборудование.

. Они заранее прибывают на определенные позиции и сразу разворачивают все необходимое оборудование. Время развертывания перехватчиков зависит от типа дрона . В среднем опытному экипажу требуется от 10 до 30 минут.

. В среднем опытному экипажу требуется от 10 до 30 минут. Самолетные перехватчики могут достигать больших скоростей . Они также имеют больший запас хода, при этом задействуя меньше ресурсов самого изделия.

. Они также имеют больший запас хода, при этом задействуя меньше ресурсов самого изделия. Самая сложная часть работы экипажей начинается после взлета. Речь идет о визуальном поиске цели, выходе на траекторию поражения и самом поражении.

Как развертываются дроны-перехватчики с началом тревоги?

Экипажи дронов-перехватчиков несут постоянное дежурство в определенные для них периоды времени. Они заранее прибывают на определенные позиции и сразу разворачивают все необходимое оборудование. Беспилотный комплекс, системы управления и связи проверяются и готовятся к возможному вылету.

Как рассказали РБК-Украина в Учебном центре фонда Сергея Притулы, после завершения всех проверок экипаж информирует дежурного о готовности к выполнению боевой задачи. Далее он ожидает информацию о воздушной цели и соответствующий приказ на применение дрона-перехватчика.

Поэтому здесь важно уже находиться на подготовленной позиции и быть готовым максимально быстро реагировать на появление воздушных целей.

Фото: экипажи дронов-перехватчиков несут круглосуточное дежурство (Getty Images)

Как отметила бренд-менеджер TAF Industries в комментарии РБК-Украина, в мобильно-огневой группе обычно работает оператор дрона, штурман и еще несколько специалистов, которые прикреплены к своему радару, выявляющему вражеские цели. Группа получает данные со своего радара – координаты вражеской цели. Выстраивает траекторию к ней, и дрон летит на боевое задание.

На близком расстоянии система распознает "Шахед". Тогда оператор нажимает кнопку для захвата цели, и далее перехватчик в автоматическом режиме идет на вражеский дрон, так как он имеет систему автоматического донаведения.

Преимущества автоматической системы донаведения заключаются в том, что дрон-перехватчик способен быстро долететь до цели, несмотря на влияние внешних факторов – неблагоприятные погодные условия, действие РЭБ или ошибка оператора. Несмотря на эти факторы, такой дрон, как Octopus-100, который TAF Industries производит по лицензии МОУ, имеет систему автоматического донаведения и обеспечивает быстрое и точное поражение цели.

Сколько требуется времени, чтобы дрон-перехватчик превратился в боевую единицу из транспортного положения?

Время развертывания зависит от конкретного типа беспилотного комплекса, его конструкции и особенностей подготовки к полету. В среднем опытному экипажу требуется от 10 до 30 минут, чтобы перевести комплекс в полностью готовое к боевому применению состояние.

Как отмечают инструкторы, на скорость развертывания также влияют условия на позиции, погода, необходимость проверки систем связи и другие факторы.

Продолжительность полета зависит от конкретного беспилотного комплекса. В среднем дрон-перехватчик может находиться в воздухе от 10 до 40 минут. Коптеры обычно имеют меньшую продолжительность полета, тогда как дроны самолетного типа могут оставаться в воздухе дольше.

Для примера, дроны-перехватчики TAF Industries могут находиться в воздухе до 15 минут с весом боевой части в 1,2 кг, это оптимальное время для поражения вражеской цели.

Как отметил СЕО Yartura Олег Букаренко в комментарии РБК-Украина, благодаря наличию крыльев самолетоподобные перехватчики могут достигать больших скоростей, увеличивать запас хода, планировать, при этом задействуя меньше ресурсов самого изделия.

Мультикоптерные системы, безусловно, более маневренны, но при этом они сильно проигрывают в этой маршрутной дальности и в скоростях. То есть крылья более быстрые, если разработка была направлена непосредственно в этот вектор.

Как операторы находят вражеские цели в небе – чисто визуально, или помогает электроника?

Операторы не ищут вражескую цель в небе полностью наугад. Благодаря специальной системе экипаж получает информацию о приблизительном районе нахождения цели, ее высоте, скорости и направлении движения.

Фото: в сбитии дронов военным помогает искусственный интеллект (Getty Images)

После этого беспилотник вылетает в определенный район, где оператор начинает непосредственный визуальный поиск. То есть электронные системы помогают максимально сузить зону поиска, но на финальном этапе оператору все равно необходимо самостоятельно выявить цель, приблизиться к ней и зайти на поражение.

Как сегодня искусственный интеллект помогает в уничтожении "Шахедов"?

Отдельные беспилотные авиационные комплексы уже оборудуются системами, которые помогают оператору захватывать и удерживать цель. Также могут использоваться системы автоматического донаведения.

Как правило, сегодня применение ИИ-инструментов в уничтожении "Шахедов" заключается в использовании систем автоматического распознавания и захвата целей, позволяющих свести возможность ошибки к нулю и обеспечить гарантированный результат за короткий промежуток времени.

В случае, если цель не найдена, дрон самоуничтожается, или может быть использован повторно?

По словам опрошенных РБК-Украина инструкторов, это зависит от конкретного беспилотного комплекса и тактической ситуации. Если уровень заряда аккумуляторной батареи и тактические условия позволяют безопасно вернуть дрон, средство возвращается.

В то же время существуют ситуации, когда возвращение невозможно или нецелесообразно. В зависимости от тактических условий, обеспечения конкретного экипажа или подразделения и других обстоятельств может применяться сценарий самоуничтожения.

Фото: перехватчики могут использоваться повторно (Getty Images)

В чем заключается наибольшая сложность при эксплуатации дронов-перехватчиков?

Самая сложная часть работы начинается уже после взлета. Речь идет прежде всего о визуальном поиске цели, выходе на траекторию поражения, преследовании и непосредственно самом поражении.

Даже получив приблизительные координаты, оператор должен найти относительно небольшую цель в большом воздушном пространстве. После этого необходимо правильно оценить ее скорость, направление движения, высоту и построить траекторию сближения.

Сложность заключается в том, чтобы вовремя совершить нужный маневр. Ведь на больших скоростях (свыше 300 км/ч) у операторов очень малое временное окно для любых операций.

Именно этот этап требует от экипажа высокой подготовки, опыта, быстрой реакции и способности принимать решения за очень ограниченный промежуток времени. Россияне используют разные тактики: высокие полеты, полеты на максимально низких высотах.

Как только перехватчик нашел и догнал цель – дальше дело за системой автоматического донаведения.

Однако возможности любого перехватчика ограничены законами физики и техническими характеристиками конкретного средства. На низких высотах серьезной проблемой становится отсутствие прямой видимости и наличие радиопомех.

В то же время на больших высотах каждое средство имеет свой практический потолок для эксплуатации. Отдельной проблемой является то, что именно набор высоты больше всего расходует заряд аккумуляторной батареи.

Также в этом процессе важна слаженность всей команды мобильно-огневой группы – операторов, штурманов и других специалистов, задействованных в процессе. Должна быть полная синхронизация и оперативное взаимодействие.

Как дронам-перехватчикам удается охотиться на реактивные "Шахеды"?

Опрошенные военные сходятся во мнении, что перехват реактивных "Шахедов" – это очень сложная задача. Для этого необходимо средство, способное поддерживать высокую скорость достаточно долго.

Это требует мощной винтомоторной группы, которая потребляет очень много энергии. Из-за этого аккумуляторная батарея разряжается значительно быстрее.

Так, одним из вариантов могут быть реактивные перехватчики. В то же время создание такой системы является технически чрезвычайно сложным, а требования к компонентам — очень высокими. Это направление будет развиваться, однако пока речь идет преимущественно об отдельных, разрозненных экспериментах.

Фото: уничтожение реактивных "Шахедов" требует особых навыков и знаний (Getty Images)

Как отметили в TAF Industries, при подсчете эффективности реактивных перехватчиков нужно сравнивать экономическую эффективность дронов-перехватчиков не с реактивными "Шахедами", а с ракетами, которые использует классическая система ПВО для защиты от вражеских дронов.

Стоимость таких ракет может достигать 4,5 млн долларов. Конечно, есть ракеты и до миллиона долларов, однако это не сравнится со стоимостью одного перехватчика, который может быть использован для этих целей.

Производители дронов за время войны наладили систему логистики для непрерывных поставок средств на фронт. Также налажены производственные процессы для изготовления крупных партий.

Крупные игроки рынка дронов уже имеют опыт разработки и масштабирования собственных решений за рекордно короткие промежутки времени. Это, собственно, является одним из ключевых преимуществ украинских производителей в сотрудничестве с международными партнерами, которые инвестируют средства или открывают совместные производства за рубежом с украинскими компаниями.

Вопросы – ответы:

– Как быстро развертываются дроны-перехватчики с началом тревоги?

– Экипажи дронов-перехватчиков несут постоянное дежурство в определенные для них периоды времени. Они заблаговременно прибывают на определенные позиции и сразу развертывают все необходимое оборудование.

Беспилотный комплекс, системы управления и связи проверяются и готовятся к возможному вылету. Как правило, экипажам необходимо до 30 минут для боевой готовности.

– Как операторы находят вражеские цели в небе?

– Операторы не ищут вражескую цель в небе наугад. Благодаря специальной системе экипаж получает информацию о приблизительном районе нахождения цели, ее высоте, скорости и направлении движения.

– В чем заключается наибольшая сложность при эксплуатации дронов-перехватчиков?

– Сложность заключается в том, чтобы вовремя совершить нужный маневр. Ведь на больших скоростях (свыше 300 км/ч) у операторов очень малое временное окно для каких-либо операций. Именно этот этап требует от экипажа высокой подготовки, опыта, быстрой реакции.

– В случае, если цель не найдена, дрон самоуничтожается, или может быть использован повторно?

– Все это зависит от конкретного беспилотного комплекса и тактической ситуации. Если уровень заряда аккумуляторной батареи и тактические условия позволяют безопасно вернуть дрон, средство возвращается.