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Як довго в Україні будуть діяти жорсткі графіки відключень світла: прогноз експерта

Фото: в Україні відключають світло після російського обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

В Україні жорсткі обмеження електропостачання можуть продовжитись до вихідних. Після цього очікується покращення ситуації зі світлом.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

У Києві та Дніпропетровській області сьогодні в рамках графіків відключають по три та чотири черги. Фактично це означає, що без електропостачання одночасно 50–70% мешканців. Схожа ситуація спостерігається у Чернігівській, Миколаївській, Черкаській та інших областях, де за добу світла може не бути близько 12-15 годин.

Як зазначив Омельченко, точно сказати, як відключатимуть світло завтра, поки що неможливо. Все залежить від серйозності пошкоджень енергооб'єктів внаслідок обстрілів та швидкості відновлювальних робіт.

"Не виключено, що і завтра у Києві та великих містах можна чекати жорстких відключень. Швидше за все, вони залишатимуться до вихідних. Думаю, на вихідних знизиться тривалість відключень. І вже з наступного тижня, тобто з початку вересня, скоротяться відчутно порівняно в порівнянні з тим, що було вчора і сьогодні", - додав експерт.

Він уточнив, що згідно з найбільш ймовірним сценарієм, у перший тиждень вересня енергосистема помітно стабілізується. Це можливо, якщо не буде повторних атак.

 

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти вчора і сьогодні атакували Україну за допомогою дронів та ракет.

Зокрема, вчора був наймасовіший удар за 2,5 роки. Окупанти задіяли 127 ракет та 109 ударних дронів.

Українським захисникам вдалося збити 102 ракети та 99 безпілотників. Внаслідок атак були пошкоджені енергетичні об'єкти, через що велика кількість українців залишилася без світла.

Більш детально про те, як атака вплинула на відключення світла, - у матеріалі РБК-Україна.

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