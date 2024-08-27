Как долго в Украине будут действовать жесткие графики отключений света: прогноз эксперта

В Киеве и Днепропетровской области сегодня в рамках графиков отключают по три и четыре очереди. Фактически это означает, что без электроснабжения одновременно 50-70% жителей. Похожая ситуация наблюдается в Черниговской, Николаевской, Черкасской и других областях, где за сутки света может не быть около 12-15 часов.

Как отметил Омельченко, точно сказать, как будут отключать свет завтра, пока невозможно. Все зависит от серьезности повреждений энергообъектов в результате обстрелов и от скорости восстановительных работ.

"Не исключено, что и завтра в Киеве и больших городах можно ждать жестких отключений. Скорее всего, они будут оставаться до выходных. Думаю, на выходных снизится продолжительность отключений. И уже со следующей недели, то есть с начала сентября, сократятся ощутимо по сравнению с тем, что было вчера и сегодня", - добавил эксперт.

Он уточнил, что согласно наиболее вероятному сценарию, в первую неделю сентября энергосистема заметно стабилизируется. Это возможно в случае, если не будет повторных атак.