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Как долго в Украине будут действовать жесткие графики отключений света: прогноз эксперта

Фото: в Украине отключают свет после российского обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

В Украине жесткие ограничения электроснабжения могут продлиться до выходных. После этого ожидается улучшение ситуации со светом.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

В Киеве и Днепропетровской области сегодня в рамках графиков отключают по три и четыре очереди. Фактически это означает, что без электроснабжения одновременно 50-70% жителей. Похожая ситуация наблюдается в Черниговской, Николаевской, Черкасской и других областях, где за сутки света может не быть около 12-15 часов. 

Как отметил Омельченко, точно сказать, как будут отключать свет завтра, пока невозможно. Все зависит от серьезности повреждений энергообъектов в результате обстрелов и от скорости восстановительных работ. 

"Не исключено, что и завтра в Киеве и больших городах можно ждать жестких отключений. Скорее всего, они будут оставаться до выходных. Думаю, на выходных снизится продолжительность отключений. И уже со следующей недели, то есть с начала сентября, сократятся ощутимо по сравнению с тем, что было вчера и сегодня", - добавил эксперт. 

Он уточнил, что согласно наиболее вероятному сценарию, в первую неделю сентября энергосистема заметно стабилизируется. Это возможно в случае, если не будет повторных атак. 

 

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты вчера и сегодня атаковали Украину при помощи дронов и ракет.

В частности, вчера был самый массированный удар за 2,5 года. Оккупанты задействовали 127 ракет и 109 ударных дронов.

Украинским защитникам удалось сбить 102 ракеты и 99 беспилотников. В результате атак были повреждены энергетические объекты, из-за чего большое количество украинцев осталось без света.

Более детально о том, как атака повлияла на отключения света, - в материале РБК-Украина.

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