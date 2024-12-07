Як довго триватиме війна в Україні та чи можливе припинення вогню: прогноз Fitch Ratings

"На нашу думку, незважаючи на деякі територіальні придбання Росії з кінця 2023 року, західна військова підтримка та тверда рішучість мають дозволити Україні запобігти значним додатковим територіальним втратам", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають аналітики агентства, заявлена політична мета нової адміністрації США щодо припинення війни може призвести до переговорного припинення вогню, "але мирна угода є малоймовірною через складні поступки, які вимагатимуться від обох сторін".

"Параметри переговорного припинення вогню, включаючи гарантії безпеки для України та територій, що залишаться під контролем Росії, залишаються невизначеними", - вважають у Fitch Ratings.

Плани Трампа

Раніше CNN повідомляло, що у команді обраного президента США Дональда Трампа мають намір вимагати припинення вогню на час переговорів України та Росії

За даними РБК-Україна, ні Дональд Трамп, ні люди з його нинішньої команди з предметними пропозиціями безпосередньо до Києва поки не зверталися. Трамп поки що більше зайнятий внутрішньополітичними питаннями, які для Трампа завжди були у пріоритеті.

У Києві очікують, що до України руки всерйоз дійдуть досить скоро. За даними джерел РБК-Україна, до 20 січня в команді Трампа хочуть підійти вже з готовим рішенням щодо України, щоб, отримавши реальні повноваження, реалізувати його в найкоротший термін.