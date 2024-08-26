Як довго "Шахеди" можуть перебувати в повітрі, відволікаючи ППО: розрахунки Defence Express

З огляду на кількість ворожих цілей у повітряному просторі України, можна зробити висновки, що завданням безпілотників було відволікання систем ППО.

Зокрема, за даними Сил оборони, крейсерська швидкість Shahed-136 становить 180 км/год, а дальність польоту - 1500 кілометрів. З цього слідує, що дрон може перебувати у повітрі близько 8,5 годин.

Однак деякі західні джерела оцінюють дальність льоту "Шахедів" у 2500 кілометрів, що збільшує час польоту до 14 годин. Враховуючи відстань до контрольованого повітряного простору України (300 км при запуску з мису Чауда в окупованому Криму або 200 км з Приморсько-Ахтарська), дрон може маневрувати для відволікання ППО від 6,5 до 12,5 годин.

Водночас, Росія може застосовувати для відволікання української ППО дрони типу "Гербера". Ці дрони взагалі не несуть бойової частини та призначені для виконання ролі хибної цілі. Дальність та час у повітрі цих БПЛА наразі невідомий.

Масований обстріл 26 серпня

Вранці понеділка, 26 серпня, Росія завдала масованої атаки по території України. За даними Повітряних силах, росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море.

Пізніше стало відомо, що російські війська завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Було виявлено 236 засобів повітряного нападу противника.

Загалом в результаті протиповітряного бою було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних дронів.

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