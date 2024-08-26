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Как долго "Шахеды" могут находиться в воздухе, отвлекая ПВО: расчеты Defence Express

Фото: Shahed (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во время атаки россиян в понедельник, 26 августа, тревога в некоторых отдельных регионах продолжалась более 14 часов. Вероятной причиной такой продолжительности является дрон типа Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Учитывая количество враждебных целей в воздушном пространстве Украины, можно заключить, что задачей беспилотников было отвлечение систем ПВО.

В частности, по данным сил обороны, крейсерская скорость Shahed-136 составляет 180 км/ч, а дальность полета - 1500 километров. Из этого следует, что дрон может находиться в воздухе около 8,5 часов.

Однако некоторые западные источники оценивают дальность "Шахедов" в 2500 километров, что увеличивает время полета до 14 часов. Учитывая расстояние до контролируемого воздушного пространства Украины (300 км при запуске из мыса Чауда в оккупированном Крыму или 200 км из Приморско-Ахтарска), дрон может маневрировать для отвлечения ПВО от 6,5 до 12,5 часов.

В то же время Россия может применять для отвлечения украинской ПВО дроны типа "Гербера". Эти дроны вообще не несут боевой части и предназначены для выполнения роли ложной цели. Дальность и время в воздухе этих БПЛА пока неизвестно.

Массированный обстрел 26 августа

Утром понедельника, 26 августа, Россия нанесла массированную атаку по территории Украины. По данным воздушных сил, россияне поднимали в воздух десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также выводили ракетоносители в Черное море.

Позже стало известно, что российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было обнаружено 236 средств воздушного нападения противника.

Всего в результате противовоздушного боя была сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных дронов.

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