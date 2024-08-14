Як довести батьківство, якщо дитина народжена не у шлюбі: пояснення юриста

Як можна довести батьківство, якщо батьки не реєстрували шлюб

Якщо подружжя зареєструвало шлюб, у якому була зачата та народжена дитина, то вони автоматично вважаються її батьками. Проте якщо пара не одружена і батько не вказаний у свідоцтві про народження, факт батьківства чоловіка треба доводити.

"Однозначно батьківство доводиться з рамках судового процесу з проведенням генетичної експертизи. Навіть якщо вона була проведена приватним шляхом, в будь-якому випадку суд буде просити повторити її через судово-медичну експертизу на встановлення батьківства", - пояснює Катерина Аніщенко.

Юрист додає: у позовній заяві суд проситимуть визнати батьківство та надати дозвіл на внесення змін у свідоцтво про народження. Якщо батьківство підтвердиться, то будуть внесені відповідні зміни.

"Можна буде залучати орган державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) як третю особу, а можна і не залучати. Але вони також повинні виконати це рішення суду і внести зміни у графу про батька. Тобто, графа, де інформація про батька зазвичай вноситься зі слів матері, буде змінена на підставі рішення суду та проведення генетичної експертизи", - звертає увагу адвокат.

Що робити, якщо один з батьків не згоден

Якщо є згода обох батьків на встановлення батьківства, все одно повинна проводитися експертиза, звертає увагу Катерина Аніщенко.

"Якщо є добровільна взаємна згода, то зменшується час розгляду справи, вони визнають позов", - каже вона.

Фото: Якщо батько відмовляється від експертизи, суд ухвалює рішення на користь матері (ілюстративне freepik.com)

Проте бувають випадки, коли батько не визнає свого батьківства. Тоді суд задовольняє клопотання про призначення експертизи, але чоловік може не з'явитися для відбирання зразків ДНК.

"Ми не можемо насильницьким шляхом відбирати ці зразки слини, крові або волосся. Експертиза не буде проведена через неявку батька для відбирання зразків. Тоді суд буде приймати рішення на користь матері (позивача), бо відмова відповідача надати свої зразки розцінюється як підтвердження позовних вимог. Якщо людина відмовляється надати свої зразки, значить, є що приховувати і суд приймає це до уваги", - зазначає юрист.

Вона додає: якщо батько хоче підтвердити своє батьківство, а матір дитини проти, то процедура приблизно така сама, але будуть задіяні органи опіки та піклування як незалежний державний орган, який буде стояти на захисті неповнолітнього.

Якщо батько дитини помер, то матір може встановити батьківство через його родичів.

"Так само, якщо родичі відмовляються надати генетичні зразки, то буде вважатися, що їм є що приховувати від суду і буде прийматися рішення не на їхню користь", - пояснює адвокат.

Після підтвердження батьківства дитина матиме право на частку у спадку нарівні зі спадкоємцями померлого відповідно до вимог Цивільного кодексу.

Встановлення батьківства - зазвичай тривалий процес, попереджає юрист. Лише проведення експертизи може займяти 90 і більше днів. Справа може затягнутися й на рік.

Батьківство встановлюють для дітей загиблих захисників

Зараз такі ситуації дуже актуальні для сімей, коли дитина була зачата, а потім батько пішов служити і загинув, розповідає Катерина Аніщенко.

"Відповідно, батька не було під час народження дитини, а шлюб не був зареєстрований. Жінки в таких випадках, мало того, що не можуть встановити батьківство, не можуть навіть претендувати на отримання грошової допомоги від держави, бо цивільні дружини не мають права. А якщо б дитина була записана на батька, то, відповідно, мали б", - зауважує адвокат.

Тоді проводиться судовий процес на визнання батьківства за участі органів державної реєстрації актів цивільного стану та родичів, яких це стосується, проводяться генетичні експертизи, якщо є зразки батька у базі ДНК.

"Якщо військовослужбовець помер, у нього відбиралися зразки ДНК. Якщо тіло не знайшли, але він визнаний померлим, тоді встановлюється батьківство за допомогою зразків родичів", - додає юрист.

Катерина Аніщенко розповідає, що зараз триває судовий процес зі встановлення батьківства загиблого військовослужбовця.

"Клієнтка знаходиться в Франції, була у цивільному шлюбі, одна дитина записана на батька. Другу дитину вона народила у Франції, а чоловік помер. Вона навіть не змогла отримати за нього нагороду Героя України, бо цивільна дружина", - зазначає адвокат.

Чоловік був похований, у нього були відібрані біологічні зразки, які знаходяться у державній базі. Тепер юристу треба отримати дозволи, щоб передати зразки для експертизи для встановлення батьківства.