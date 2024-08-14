Как доказать отцовство, если ребенок рожден не в браке: объяснение юриста

Как можно доказать отцовство, если родители не регистрировали брак

Если супруги зарегистрировали брак, в котором был зачат и рожден ребенок, то они автоматически считаются его родителями. Однако если пара не в браке и отец не указан в свидетельстве о рождении, факт отцовства мужчины надо доказывать.

"Однозначно отцовство доказывается из рамках судебного процесса с проведением генетической экспертизы. Даже если она была проведена частно, в любом случае суд будет просить повторить ее через судебно-медицинскую экспертизу на установление отцовства", – объясняет Екатерина Анищенко.

Юрист добавляет: в исковом заявлении суд будут просить признать отцовство и предоставить разрешение на внесение изменений в свидетельство о рождении. Если отцовство подтверждается, то будут внесены соответствующие изменения.

"Можно будет привлекать орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) как третье лицо, а можно и не привлекать. Но они также должны выполнить это решение суда и внести изменения в графу об отце. То есть, графа, где информация об отце обычно вносится по словам матери, будет изменена на основании решения суда и проведения генетической экспертизы", – обращает внимание адвокат.

Что делать, если один из родителей не согласен

Если есть согласие обоих родителей на установление отцовства, все равно должна проводиться экспертиза, обращает внимание Екатерина Анищенко.

"Если есть добровольное взаимное согласие, то уменьшается время рассмотрения дела, они признают иск", – говорит она.

Фото: Если отец отказывается от экспертизы, суд принимает решение в пользу матери (иллюстративный freepik.com)

Однако бывают случаи, когда отец не признает свое отцовство. Тогда суд удовлетворяет ходатайство о назначении экспертизы, но мужчина может не явиться для отбора образцов ДНК.

"Мы не можем насильственным путем отбирать эти образцы слюны, крови или волос. Экспертиза не будет проведена из-за неявки отца для отбора образцов. Тогда суд будет принимать решения в пользу матери (истца), потому что отказ ответчика предоставить свои образцы расценивается как подтверждение исковых требований. Если человек отказывается предоставить свои образцы, значит есть что скрывать и суд принимает это во внимание", - отмечает юрист.

Она добавляет: если отец хочет подтвердить свое отцовство, а мать ребенка против, то процедура примерно такая же, но будут задействованы органы опеки и попечительства как независимый государственный орган, стоящий на защите несовершеннолетнего.

Если отец ребенка умер, то мать может установить отцовство через его родственников.

"Так же, если родственники отказываются предоставить генетические образцы, то будет считаться, что им есть что скрывать от суда и будет приниматься решение не в их пользу", - объясняет адвокат.

После подтверждения отцовства ребенок будет иметь право на долю наследства наравне с наследниками умершего в соответствии с требованиями Гражданского кодекса.

Установление отцовства – обычно длительный процесс, предупреждает юрист. Только проведение экспертизы может занять 90 и больше дней. Дело может затянуться и на год.

Отцовство устанавливают для детей погибших защитников

Сейчас такие ситуации очень актуальны для семей, когда ребенок был зачат, а потом отец отправился служить и погиб, рассказывает Екатерина Анищенко.

"Соответственно, отца не было во время рождения ребенка, а брак не был зарегистрирован. Женщины в таких случаях, мало того, что не могут установить отцовство, не могут даже претендовать на получение денежной помощи от государства, потому что гражданские жены не имеют права. А если бы ребенок был записан на отца, то, соответственно, имели бы", - отмечает адвокат.

Тогда проводится судебный процесс по признанию отцовства с участием органов государственной регистрации актов гражданского состояния и родственников, которых это касается, проводятся генетические экспертизы, если есть образцы отца в базе ДНК.

"Если военнослужащий умер, у него отбирались образцы ДНК. Если тело не нашли, но он признан умершим, тогда устанавливается отцовство с помощью образцов родственников", – добавляет юрист.

Екатерина Анищенко рассказывает, что сейчас идет судебный процесс по установлению отцовства погибшего военнослужащего.

"Клиентка находится во Франции, была в гражданском браке, один ребенок записан на отца. Другого ребенка она родила во Франции, а муж умер. Она даже не смогла получить за него награду Героя Украины, потому что гражданская жена", - отмечает адвокат.

Мужчина был похоронен, у него были отобраны биологические образцы, которые находятся в государственной базе. Теперь юристу нужно получить разрешения, чтобы передать образцы для экспертизы по установлению отцовства.