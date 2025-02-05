Як дізнатися, хто дзвонить з "прихованого" номера: за це доведеться заплатити

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Визначення номера від lifecell

Мобільний оператор lifecell пропонує своїм клієнтам послугу "Заборона визначення номера". Після підключення до неї, номер, який ви використовуєте, буде засекречений - не буде відображатися під час дзвінків іншим абонентам.

Плата за користування послугою за 28 днів становить 80 гривень (з урахуванням всіх податків та зборів). Тим часом плата за користування послугою на 1 день - 4,50 гривні.

Заборона визначення номера від lifecell (скриншот: lifecell.ua)

Якщо ж на вашому рахунку буде недостатньо коштів для подовження послуги на 28-денний період, оплата здійснюватиметься інакше (залежно від стану рахунку):

63 гривні за 21 день;

44 гривні за 14 днів;

23 гривні за 7 днів;

21 гривня за 6 днів;

18 гривень за 5 днів;

15,50 гривні за 4 дні;

12 гривень за 3 дні;

8,50 гривні за 2 дні;

4 гривні за 1 день.

На противагу цій послузі оператор зв'язку пропонує іншу - "Визначник прихованого номера".

Вона дозволить бачити номери абонентів, які телефонують вам із прихованих номерів (якщо ініціатор дзвінка приховав свій номер за допомогою послуги "Заборона визначення номера").

Приховані номери будуть відображатися на екрані телефону в стандартному міжнародному форматі або у вигляді імені - якщо номер збережено в телефонній книзі.

Вартість послуги також становить 80 гривень на 28 днів. Її подовження відбуватиметься автоматично й залежатиме від стану рахунку абонента.

Визначник прихованого номера від lifecell (скриншот: lifecell.ua)

Замовити (підключити) послугу можна у кілька способів:

набравши з мобільного комбінацію *123*255#;

надіславши SMS з текстом HI VKL на номер 123;

скориставшись функцією "Замовити" на сайті мобільного оператора.

Як замовити послугу (скриншот: lifecell.ua)

Визначення номера від "Київстар"

Телекомунікаційна компанія "Київстар" дозволяє абонентам приховати номер телефону за допомогою послуги "Антивизначник номера". Її підключення - безкоштовне, а плата за день становить 3,30 гривні (з урахуванням податків і зборів).

Для того, щоб ваш номер під час дзвінку не відображався, після підключення послуги перед номером абонента, якому ви телефонуєте, потрібно набрати комбінацію #31#.

Якщо в меню вашого телефона є опція "Заборона передачі свого номера", приховати свій номер можна без введення додаткових комбінацій.

Тим часом для того, щоб дізнатися прихований номер телефону, абоненти "Київстар" можуть скористатися кількома способами:

знайти інформацію в "Мій Київстар" (перевірити деталізований рахунок абонента, в якому зберігаються всі номери дзвінків ненульової тривалості) - зайти у розділ "Витрати та платежі", вибрати потрібний період, перемкнутись на "Деталізація витрат", знайти номер (з якого вам телефонували) в рядку "Номер телефону/Інформація";

активувати послугу "Супервизначник номера" (щоб визначати "анонімів" і переглядати приховані номери у звичайному форматі).

Підключити послугу можна так:

відправити USSD-запит з мобільного на безкоштовний номер *168*1#;

замовити через "Мій Київстар";

зателефонувати на 477 або 477*25*.

Після активації послуги на екрані телефона відображатиметься номер ініціатора вхідного дзвінка у стандартному форматі (навіть якщо він був прихований) або ім'я контакту (якщо номер є у вашій телефонній книзі).

Вартість цієї послуги становить 5 гривень на день (тоді як підключення - безкоштовне).



Супервизначник номера від "Київстар" (скриншот: kyivstar.ua)

Визначення номера від Vodafone

Vodafone Україна також дозволяє приховати номер телефона при вихідних дзвінках за допомогою послуги "Антивизначник номера". Її вартість - 0,65 гривні на день (перша щоденна оплата за користування знімається у момент підключення).

Якщо на рахунку абонента буде недостатньо коштів - послуга автоматично тимчасово припинятиме свою дію, а щоденна плата за користування послугою не нараховуватиметься (після поповнення рахунку її буде відновлено).

Для того, щоб підключити послугу, потрібно:

або набрати комбінацію *131#;

або надіслати SMS на номер 3011;

або скористатись "My Vodafone".

Тим часом для визначення номерів абонентів, які вам телефонують, необхідно скористатись послугою "Супервизначник номера".

Вартість її підключення становить 107 гривень. Крім того, щоденна вартість послуги - 1,10 гривень.

Підключити послугу з визначення номера можна у кілька способів:

зателефонувавши на *101*410#;

надіславши SMS на номер 3410;

скориставшись "My Vodafone".

Супервизначник номера від Vodafone Україна (скриншот: vodafone.ua)

Після успішної активації послуги всі номери, з яких вам надходитимуть дзвінки, будуть відображатися на дисплеї телефону в стандартному міжнародному форматі або у вигляді імені (якщо номер абонента внесений до телефонної книги) в онлайн-режимі.

Відключення послуги є безкоштовним, проте якщо пізніше ви знову захочете її підключити, доведеться платити ще раз (тобто повторне підключення послуги є також платним).