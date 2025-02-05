Как узнать, кто звонит со "скрытого" номера: за это придется заплатить

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Определение номера от lifecell

Мобильный оператор lifecell предлагает своим клиентам услугу "Заборона визначення номера". После подключения к ней, номер, который вы используете, будет засекречен - не будет отображаться во время звонков другим абонентам.

Плата за пользование услугой за 28 дней составляет 80 гривен (с учетом всех налогов и сборов). Между тем плата за пользование услугой на 1 день - 4,50 гривны.

Запрет определения номера от lifecell (скриншот: lifecell.ua)

Если же на вашем счету будет недостаточно средств для продления услуги на 28-дневный период, оплата будет осуществляться иначе (в зависимости от состояния счета):

63 гривны за 21 день;

44 гривны за 14 дней;

23 гривны за 7 дней;

21 гривна за 6 дней;

18 гривен за 5 дней;

15,50 гривны за 4 дня;

12 гривен за 3 дня;

8,50 гривны за 2 дня;

4 гривны за 1 день.

В противовес этой услуге оператор связи предлагает другую - "Визначник прихованого номера".

Она позволит видеть номера абонентов, которые звонят вам со скрытых номеров (если инициатор звонка скрыл свой номер с помощью услуги "Запрет определения номера").

Скрытые номера будут отображаться на экране телефона в стандартном международном формате или в виде имени - если номер сохранен в телефонной книге.

Стоимость услуги также составляет 80 гривен на 28 дней. Ее продление будет происходить автоматически и зависеть от состояния счета абонента.

Определитель скрытого номера от lifecell (скриншот: lifecell.ua)

Заказать (подключить) услугу можно несколькими способами:

набрав с мобильного комбинацию *123*255#;

отправив SMS с текстом HI VKL на номер 123;

воспользовавшись функцией "Замовити" на сайте мобильного оператора.

Как заказать услугу (скриншот: lifecell.ua)

Определение номера от "Киевстар"

Телекоммуникационная компания "Киевстар" позволяет абонентам скрыть номер телефона с помощью услуги "Антивизначник номера". Ее подключение - бесплатное, а плата за день составляет 3,30 гривны (с учетом налогов и сборов).

Для того чтобы ваш номер во время звонка не отображался, после подключения услуги перед номером абонента, которому вы звоните, нужно набрать комбинацию #31#.

Если в меню вашего телефона есть опция "Запрет передачи своего номера", скрыть свой номер можно без ввода дополнительных комбинаций.

Между тем для того, чтобы узнать скрытый номер телефона, абоненты "Киевстар" могут воспользоваться несколькими способами:

найти информацию в "Мій Київстар" (проверить детализированный счет абонента, в котором хранятся все номера звонков ненулевой продолжительности) - зайти в раздел "Витрати та платежі", выбрать нужный период, переключиться на "Деталізація витрат", найти номер (с которого вам звонили) в строке "Номер телефону/Інформація";

активировать услугу "Супервизначник номера" (чтобы определять "анонимов" и просматривать скрытые номера в обычном формате).

Подключить услугу можно так:

отправить USSD-запрос с мобильного на бесплатный номер *168*1#;

заказать через "Мій Київстар";

позвонить на 477 или 477*25*.

После активации услуги на экране телефона будет отображаться номер инициатора входящего звонка в стандартном формате (даже если он был скрыт) или имя контакта (если номер есть в вашей телефонной книге).

Стоимость этой услуги составляет 5 гривен в день (тогда как подключение - бесплатное).



Суперопределитель номера от "Киевстар" (скриншот: kyivstar.ua)

Определение номера от Vodafone

Vodafone Украина также позволяет скрыть номер телефона при исходящих звонках с помощью услуги "Антивизначник номера". Ее стоимость - 0,65 гривны в день (первая ежедневная оплата за пользование снимается в момент подключения).

Если на счету абонента будет недостаточно средств - услуга автоматически временно прекратит свое действие, а ежедневная плата за пользование услугой не будет начисляться (после пополнения счета она будет восстановлена).

Для того чтобы подключить услугу, нужно:

или набрать комбинацию *131#;

или отправить SMS на номер 3011;

или воспользоваться "My Vodafone".

Между тем для определения номеров абонентов, которые вам звонят, необходимо воспользоваться услугой "Супервизначник номера".

Стоимость ее подключения составляет 107 гривен. Кроме того, ежедневная стоимость услуги - 1,10 гривны.

Подключить услугу по определению номера можно несколькими способами:

позвонив на *101*410#;

отправив SMS на номер 3410;

воспользовавшись "My Vodafone".

Суперопределитель номера от Vodafone Украина (скриншот: vodafone.ua)

После успешной активации услуги все номера, с которых вам будут поступать звонки, будут отображаться на дисплее телефона в стандартном международном формате или в виде имени (если номер абонента внесен в телефонную книгу) в онлайн-режиме.

Отключение услуги является бесплатным, однако если позже вы снова захотите ее подключить, придется платить еще раз (то есть повторное подключение услуги также является платным).