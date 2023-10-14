Як дізнатися, чи готовий закордонний паспорт: детальна інструкція

Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн. Це можна зробити на сайті Державної міграційної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДМСУ.
Інструкція, як перевірити, чи готовий закордонний паспорт:
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