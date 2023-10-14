Как узнать, готов ли загранпаспорт: подробная инструкция

Проверить, готов ли загранпаспорт можно онлайн. Это можно сделать на сайте Государственной миграционной службы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГМСУ.
Инструкция, как проверить, готов ли загранпаспорт:
Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".
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