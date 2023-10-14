RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как узнать, готов ли загранпаспорт: подробная инструкция

Фото: украинцам объяснили, как проверить готовность загранпаспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Проверить, готов ли загранпаспорт можно онлайн. Это можно сделать на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГМСУ.

Инструкция, как проверить, готов ли загранпаспорт:

  • Зайдите на официальный сайт Государственной миграционной службы.
  • В разделе "Сервисы" выберите вкладку "Проверка состояния оформления документов".
  • Заполните форму: в первом пункте выберите "Паспорт гражданина Украины для выезда за границу".
  • Далее выберите, для кого оформлялся паспорт - для взрослого или ребенка.

  • После этого необходимо ввести серию и номер документа. Ожидайте информацию о готовности документа.
 

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".

Также РБК-Украина рассказывала, как восстановить утраченный или поврежденный паспорт во время действия военного положения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГМСпаспорт України