Як дізнатися, чи готовий закордонний паспорт: детальна інструкція

Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн. Це можна зробити на сайті Державної міграційної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДМСУ.

Інструкція, як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: Зайдіть на офіційний сайт Державної міграційної служби.

У розділі "Сервіси" оберіть вкладку "Перевірка стану оформлення документів".

Заповніть форму: у першому пункті оберіть "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон".

Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт - для дорослого чи для дитини. Після цього потрібно ввести серію та номер документа. Очікуйте інформацію про те, чи готовий документ. Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію". Також РБК-Україна розповідало, як відновити втрачений чи пошкоджений паспорт під час дії воєнного стану.