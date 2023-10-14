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Як дізнатися, чи готовий закордонний паспорт: детальна інструкція

Україна, Субота 14 жовтня 2023 10:07
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Як дізнатися, чи готовий закордонний паспорт: детальна інструкція Фото: українцям пояснили, як перевірити готовність закордонного паспорта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн. Це можна зробити на сайті Державної міграційної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДМСУ.

Інструкція, як перевірити, чи готовий закордонний паспорт:

  • Зайдіть на офіційний сайт Державної міграційної служби.
  • У розділі "Сервіси" оберіть вкладку "Перевірка стану оформлення документів".
  • Заповніть форму: у першому пункті оберіть "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон".
  • Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт - для дорослого чи для дитини.

Як дізнатися, чи готовий закордонний паспорт: детальна інструкція

  • Після цього потрібно ввести серію та номер документа. Очікуйте інформацію про те, чи готовий документ.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".

Також РБК-Україна розповідало, як відновити втрачений чи пошкоджений паспорт під час дії воєнного стану.

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