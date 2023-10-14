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Как узнать, готов ли загранпаспорт: подробная инструкция

Украина, Суббота 14 октября 2023 10:07
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Как узнать, готов ли загранпаспорт: подробная инструкция Фото: украинцам объяснили, как проверить готовность загранпаспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Проверить, готов ли загранпаспорт можно онлайн. Это можно сделать на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГМСУ.

Инструкция, как проверить, готов ли загранпаспорт:

  • Зайдите на официальный сайт Государственной миграционной службы.
  • В разделе "Сервисы" выберите вкладку "Проверка состояния оформления документов".
  • Заполните форму: в первом пункте выберите "Паспорт гражданина Украины для выезда за границу".
  • Далее выберите, для кого оформлялся паспорт - для взрослого или ребенка.

Как узнать, готов ли загранпаспорт: подробная инструкция

  • После этого необходимо ввести серию и номер документа. Ожидайте информацию о готовности документа.

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".

Также РБК-Украина рассказывала, как восстановить утраченный или поврежденный паспорт во время действия военного положения.

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