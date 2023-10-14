Как узнать, готов ли загранпаспорт: подробная инструкция

Проверить, готов ли загранпаспорт можно онлайн. Это можно сделать на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГМСУ.

Инструкция, как проверить, готов ли загранпаспорт: Зайдите на официальный сайт Государственной миграционной службы.

В разделе "Сервисы" выберите вкладку "Проверка состояния оформления документов".

Заполните форму: в первом пункте выберите "Паспорт гражданина Украины для выезда за границу".

Далее выберите, для кого оформлялся паспорт - для взрослого или ребенка. После этого необходимо ввести серию и номер документа. Ожидайте информацию о готовности документа. Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію". Также РБК-Украина рассказывала, как восстановить утраченный или поврежденный паспорт во время действия военного положения.