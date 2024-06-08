Як дізнатись з яким лікарем ви вклали декларацію: пояснення НСЗУ

Нагадаємо, що вже кілька років в українців є можливість укласти декларацію з сімейним лікарем. РБК-Україна пояснювало, як треба спілкуватись з сімейним лікарем.

До того ж, ми писали, чи можна змінити сімейного лікаря, якщо декларація вже вкладена.

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