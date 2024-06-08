Як дізнатись з яким лікарем ви вклали декларацію: пояснення НСЗУ

Бувають випадки, коли ви вже тривалий час не зверталися до сімейного лікаря та не пам’ятаєте, з ким уклали декларацію. Є кілька способів знайти свого лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.
Що робити, якщо ви забули з ким уклали декларацію
Згадати про декларацію. Коли ви її підписували, вам віддали ваш примірник. У документі вказано, як звати лікаря, з яким або якою ви уклали декларацію.
Подзвонити або прийти до медичного закладу, в якому працює ваш лікар. Медичні працівники рецепції чи реєстратури допоможуть вам із цим.
Скористатися дашбордом НСЗУ “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”. Можливо, маючи перед очима перелік лікарів, які працюють в амбулаторії, вам буде легше відновити в пам’яті ім’я лікаря. Це також допоможе, якщо ви пам’ятаєте лише прізвище лікаря і не пам’ятаєте ім'я та по батькові.
Якщо в одній з електронних медичних систем у вас є особистий кабінет пацієнта, то за допомогою такого сервісу можна знайти необхідну інформацію.
Подзвонити до контакт-центру НСЗУ, щоб уточнити оптимальний у вашій ситуації алгоритм дій.
Чого не варто робити
Телефонувати лікарю та починати розмову з того, що “Я не пам’ятаю, як вас звуть, але ви мій сімейний лікар…”.
Записуватися на прийом до будь-якого сімейного лікаря, якщо ви вже маєте укладену декларацію та ви не є внутрішньо переміщеною особою.
Нервувати. Адже при бажанні відповіді легко знайти.
Записуйте важливі контакти в одному місці, щоб за необхідності було легко згадати.