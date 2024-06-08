Как узнать с каким врачом вы заключили декларацию: объяснение НСЗУ
Фото: Как узнать с каким врачом вы заключили декларацию (freepik.com)
Бывают случаи, когда вы уже длительное время не обращались к семейному врачу и не помните, с кем заключили декларацию. Есть несколько способов найти своего врача.
Что делать, если вы забыли с кем заключили декларацию
- Вспомнить о декларации. Когда вы подписывали ее, вам отдали ваш экземпляр. В документе указано, как зовут врача, с каким или какой вы заключили декларацию.
- Позвонить или прийти в медицинское учреждение, в котором работает ваш врач. Медицинские работники рецепции или регистратуры помогут вам с этим.
- Воспользоваться дашбордом НСЗУ "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи". Возможно, имея перед глазами список врачей, работающих в амбулатории, вам будет легче восстановить имя врача. Это также поможет, если вы помните только фамилию врача и не помните имя и отчество.
- Если в одной из электронных медицинских систем у вас есть личный кабинет пациента, с помощью такого сервиса можно найти необходимую информацию.
- Позвонить в контакт-центр НСЗУ, чтобы уточнить оптимальный в вашей ситуации алгоритм действий.
Чего не стоит делать
- Звонить врачу и начинать разговор с того, что "Я не помню, как вас зовут, но вы мой семейный врач".
- Записываться на прием к любому семейному врачу, если у вас уже есть заключенная декларация и вы не являетесь внутренне перемещенным лицом.
- Нервничать. Ведь при желании ответ легко найти.
- Записывайте важные контакты в одном месте, чтобы при необходимости легко упомянуть.