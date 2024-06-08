Как узнать с каким врачом вы заключили декларацию: объяснение НСЗУ

Напомним, что уже несколько лет у украинцев есть возможность заключить декларацию с семейным врачом. РБК-Украина объясняла, как нужно общаться с семейным врачом.

К тому же мы писали, можно ли изменить семейного врача, если декларация уже вложена.

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