Як дізнатись з яким лікарем ви вклали декларацію: пояснення НСЗУ
Фото: Як дізнатись з яким лікарем ви вклали декларацію (freepik.com)
Бувають випадки, коли ви вже тривалий час не зверталися до сімейного лікаря та не пам’ятаєте, з ким уклали декларацію. Є кілька способів знайти свого лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.
Що робити, якщо ви забули з ким уклали декларацію
- Згадати про декларацію. Коли ви її підписували, вам віддали ваш примірник. У документі вказано, як звати лікаря, з яким або якою ви уклали декларацію.
- Подзвонити або прийти до медичного закладу, в якому працює ваш лікар. Медичні працівники рецепції чи реєстратури допоможуть вам із цим.
- Скористатися дашбордом НСЗУ “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”. Можливо, маючи перед очима перелік лікарів, які працюють в амбулаторії, вам буде легше відновити в пам’яті ім’я лікаря. Це також допоможе, якщо ви пам’ятаєте лише прізвище лікаря і не пам’ятаєте ім'я та по батькові.
- Якщо в одній з електронних медичних систем у вас є особистий кабінет пацієнта, то за допомогою такого сервісу можна знайти необхідну інформацію.
- Подзвонити до контакт-центру НСЗУ, щоб уточнити оптимальний у вашій ситуації алгоритм дій.
Чого не варто робити
- Телефонувати лікарю та починати розмову з того, що “Я не пам’ятаю, як вас звуть, але ви мій сімейний лікар…”.
- Записуватися на прийом до будь-якого сімейного лікаря, якщо ви вже маєте укладену декларацію та ви не є внутрішньо переміщеною особою.
- Нервувати. Адже при бажанні відповіді легко знайти.
- Записуйте важливі контакти в одному місці, щоб за необхідності було легко згадати.
Нагадаємо, що вже кілька років в українців є можливість укласти декларацію з сімейним лікарем. РБК-Україна пояснювало, як треба спілкуватись з сімейним лікарем.
До того ж, ми писали, чи можна змінити сімейного лікаря, якщо декларація вже вкладена.
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