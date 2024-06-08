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Як дізнатись з яким лікарем ви вклали декларацію: пояснення НСЗУ

Україна, Субота 08 червня 2024 17:57
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Як дізнатись з яким лікарем ви вклали декларацію: пояснення НСЗУ Фото: Як дізнатись з яким лікарем ви вклали декларацію (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Бувають випадки, коли ви вже тривалий час не зверталися до сімейного лікаря та не пам’ятаєте, з ким уклали декларацію. Є кілька способів знайти свого лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

Що робити, якщо ви забули з ким уклали декларацію

  • Згадати про декларацію. Коли ви її підписували, вам віддали ваш примірник. У документі вказано, як звати лікаря, з яким або якою ви уклали декларацію.
  • Подзвонити або прийти до медичного закладу, в якому працює ваш лікар. Медичні працівники рецепції чи реєстратури допоможуть вам із цим.
  • Скористатися дашбордом НСЗУ “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”. Можливо, маючи перед очима перелік лікарів, які працюють в амбулаторії, вам буде легше відновити в пам’яті ім’я лікаря. Це також допоможе, якщо ви пам’ятаєте лише прізвище лікаря і не пам’ятаєте ім'я та по батькові.
  • Якщо в одній з електронних медичних систем у вас є особистий кабінет пацієнта, то за допомогою такого сервісу можна знайти необхідну інформацію.
  • Подзвонити до контакт-центру НСЗУ, щоб уточнити оптимальний у вашій ситуації алгоритм дій.

Чого не варто робити

  • Телефонувати лікарю та починати розмову з того, що “Я не пам’ятаю, як вас звуть, але ви мій сімейний лікар…”.
  • Записуватися на прийом до будь-якого сімейного лікаря, якщо ви вже маєте укладену декларацію та ви не є внутрішньо переміщеною особою.
  • Нервувати. Адже при бажанні відповіді легко знайти.
  • Записуйте важливі контакти в одному місці, щоб за необхідності було легко згадати.

Нагадаємо, що вже кілька років в українців є можливість укласти декларацію з сімейним лікарем. РБК-Україна пояснювало, як треба спілкуватись з сімейним лікарем.

До того ж, ми писали, чи можна змінити сімейного лікаря, якщо декларація вже вкладена.

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