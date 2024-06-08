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Как узнать с каким врачом вы заключили декларацию: объяснение НСЗУ

Украина, Суббота 08 июня 2024 17:57
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Как узнать с каким врачом вы заключили декларацию: объяснение НСЗУ Фото: Как узнать с каким врачом вы заключили декларацию (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Бывают случаи, когда вы уже длительное время не обращались к семейному врачу и не помните, с кем заключили декларацию. Есть несколько способов найти своего врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Что делать, если вы забыли с кем заключили декларацию

  • Вспомнить о декларации. Когда вы подписывали ее, вам отдали ваш экземпляр. В документе указано, как зовут врача, с каким или какой вы заключили декларацию.
  • Позвонить или прийти в медицинское учреждение, в котором работает ваш врач. Медицинские работники рецепции или регистратуры помогут вам с этим.
  • Воспользоваться дашбордом НСЗУ "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи". Возможно, имея перед глазами список врачей, работающих в амбулатории, вам будет легче восстановить имя врача. Это также поможет, если вы помните только фамилию врача и не помните имя и отчество.
  • Если в одной из электронных медицинских систем у вас есть личный кабинет пациента, с помощью такого сервиса можно найти необходимую информацию.
  • Позвонить в контакт-центр НСЗУ, чтобы уточнить оптимальный в вашей ситуации алгоритм действий.

Чего не стоит делать

  • Звонить врачу и начинать разговор с того, что "Я не помню, как вас зовут, но вы мой семейный врач".
  • Записываться на прием к любому семейному врачу, если у вас уже есть заключенная декларация и вы не являетесь внутренне перемещенным лицом.
  • Нервничать. Ведь при желании ответ легко найти.
  • Записывайте важные контакты в одном месте, чтобы при необходимости легко упомянуть.

Напомним, что уже несколько лет у украинцев есть возможность заключить декларацию с семейным врачом. РБК-Украина объясняла, как нужно общаться с семейным врачом.

К тому же мы писали, можно ли изменить семейного врача, если декларация уже вложена.

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