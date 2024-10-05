Як діяти при укусі тварини: алгоритм від МОЗ

Сказ - це смертельна вірусна інфекція, яку можна запобігти, якщо вчасно провести вакцинацію. Важливо знати, де отримати антирабічну допомогу та як діяти, якщо вас вкусила, подряпала чи обслинила тварина.

Кожен пацієнт, який постраждав від укусу чи контакту з твариною, може отримати безкоштовну антирабічну допомогу. Для цього потрібно звернутися до медичного закладу, який надає такі послуги. Дізнатися, де в вашій області працюють центри антирабічної допомоги, можна за посиланням або через контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Перша допомога при укусі

Якщо вас вкусила чи обслинила тварина необхідно промити місце укусу водою з милом протягом 10 хвилин. Після цього потрібно обробити рану і накласти стерильну пов’язку.

Після першої допомоги необхідно терміново звернутися до лікаря-травматолога або хірурга у заклад, який надає антирабічну допомогу. Лікар проведе огляд і з'ясує обставини контакту з твариною: який тип тварини, де стався інцидент, чи мала тварина ознаки хвороби, і чи була можливість спровокованої атаки. За потреби призначать курс вакцинації або додаткове введення антирабічного імуноглобуліну.

Важливо почати вакцинацію негайно після укусу, незалежно від того, домашня чи дика була тварина. Щеплення запобігають розвитку сказу у 96-99% випадків.