Как действовать при укусе животного: алгоритм от Минздрава

Бешенство - это смертельная вирусная инфекция, которую можно предотвратить, если вовремя провести вакцинацию. Важно знать, где получить антирабическую помощь и как действовать, если вас укусило, поцарапало или обслюнявило животное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Каждый пациент, пострадавший от укуса или контакта с животным, может получить бесплатную антирабическую помощь. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение, которое предоставляет такие услуги. Узнать, где в вашей области работают центры антирабической помощи, можно по ссылке или через контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Первая помощь при укусе

Если вас укусило или обслюнявило животное необходимо промыть место укуса водой с мылом в течение 10 минут. После этого нужно обработать рану и наложить стерильную повязку.

После первой помощи необходимо срочно обратиться к врачу-травматологу или хирургу в учреждение, которое оказывает антирабическую помощь. Врач проведет осмотр и выяснит обстоятельства контакта с животным: какой тип животного, где произошел инцидент, имело ли животное признаки болезни, и была ли возможность спровоцированной атаки. При необходимости назначат курс вакцинации или дополнительное введение антирабического иммуноглобулина.

Важно начать вакцинацию немедленно после укуса, независимо от того, домашнее или дикое было животное. Прививки предотвращают развитие бешенства в 96-99% случаев.