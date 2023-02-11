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Як діяти у разі землетрусу: українцям дали рекомендації

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Київ, Субота 11 лютого 2023 10:07
Як діяти у разі землетрусу: українцям дали рекомендації Фото: українцям пояснили, як поводитися під час землетрусу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські сейсмологи допускають можливі підземні поштовхи на території нашої країни. Але фахівці запевняють, що вони не становитимуть загрози населенню, але все ж варто запам’ятати декілька правил, як діяти під час такої стихії.

РБК-Україна нижче наводить роз'яснення Мінреінтеграції.

Якщо землетрус застав вас у приміщенні

1. Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.

2. Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.

3. Оберіть найбезпечніші місця кімнати - дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.

4. Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.

5. Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Землетрус застав вас в автомобілі

1. Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.

2. Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.

3. Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

Чи загрожують Україні масштабні землетруси

Як вважають рятувальники, ризики землетрусу в Україні є, але вони вкрай незначні.

Як-от директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук каже, насамперед повідомлення про загрозу землетрусу в Україні поширюється з метою посіяти паніку серед населення.

"Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз казати, що Україні загрожує такий самий масштабний землетрус, ми не можемо. Є відповідні фахівці, які можуть це підтвердити", - зазначив Демчук.

Нагадаємо, що 6 лютого Туреччину і Сирію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,8, після чого країни відчули ще кілька землетрусів, що також погіршило ситуацію. Стихія зруйнувала багато будинків, а також забрала життя десятків тисяч людей.

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