Как действовать в случае землетрясения: украинцам дали рекомендации

Украинские сейсмологи допускают возможные подземные толчки на территории нашей страны. Но специалисты уверяют, они не будут представлять угрозу населению, но все же стоит запомнить несколько правил, как действовать во время такой стихии.

Если землетрясение застало вас в помещении

1. Если вы находитесь на первых этажах, немедленно покиньте помещение. В любом случае не пользуйтесь лифтами или лестницами, если проживаете выше пятого этажа.

2. Оставаясь в помещении во время землетрясения, избегайте угловых комнат. Отойдите от окон и предметов, которые могут придавить или ранить вас: зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.

3. Выберите самые безопасные места комнаты - дверной проем или уголок с несущими стенами. Сядьте, прикрывая голову руками, чтобы переждать стихию.

4. Если есть возможность, спрячьтесь под крепким столом или кроватью. Это предохранит от падения тяжелых предметов и обломков.

5. Находясь в помещении, дождитесь завершения первой серии толчков и немедленно оставьте его. Быстро отправьтесь в наиболее открытое место, отдалившись от зданий и линий электропередач.

Землетрясение застало вас в автомобиле

1. Остановите автомобиль на обочине дороги как можно дальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов, линий электропередач и откройте дверь.

2. Оставайтесь в машине, пока не утихнут колебания.

3. Включите радио и слушайте рекомендации по дальнейшим действиям.

Угрожают ли Украине масштабные землетрясения

Как считают спасатели, риски землетрясения в Украине есть, но крайне незначительны.

Например, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук говорит, прежде всего сообщение об угрозе землетрясения в Украине распространяется с целью посеять панику среди населения.

"Безусловно, риски есть, но они не так значительны, как на территории Турции. И сейчас говорить, что Украине грозит такое же масштабное землетрясение, мы не можем. Есть соответствующие специалисты, которые могут это подтвердить", - отметил Демчук.

Напомним, что 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,8, после чего страны почувствовали еще несколько землетрясений, что также усугубило ситуацию. Стихия разрушила много домов, а также забрала жизни десятков тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.