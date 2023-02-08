Ризики землетрусу в Україні є незначними, - ДСНС

У Державній служби з надзвичайних ситуацій України заявили, що ризики землетрусу в Україні є незначними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука на брифінгу у медіацентрі Україна - Укрінформ.

"У першу чергу повідомлення про ймовірність землетрусу в Україні поширюється з метою посіяти паніку серед населення. Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз говорити, що Україні загрожує такого ж роду масштабні землетруси, ми не можемо. Є відповідні фахівці, які можуть це підтвердити" , - зазначив Демчук.

Нагадаємо, що сильні землетруси в Карпатах, українській сейсмонебезпечній зоні, за останні 50 років відбувалися: 22 жовтня і 10 листопада 1940 року, 4 березня 1977-го, 31 серпня 1986 року. Проте вони не носили руйнівного характеру.

Також сильні землетруси можуть статися у Криму, який має власні сейсмоактивні зони, зокрема південне узбережжя. Там 1927 року стався такий сильний землетрус, що він фактично зруйнував усе узбережжя.

РБК-Україна повідомляло, що вчені Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) за останню добу зафіксували сотні землетрусів у Східній і Центральній Туреччині, а також біля узбережжя Сирії та Індонезії.

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