Як діяти у разі переохолодження та що важливо знати: в МОЗ дали поради

Переохолодження чи холодова травма є одним із найбільших ризиків, які несе із собою зима.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним", - пише пресслужба.
Як діяти, якщо у вас або ж у людини поряд є ознаки загального переохолодження:
Якщо до приїзду бригади людина знепритомніла - розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Протягом декількох годин зранку сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати за посиланням.
Зокрема в регіоні виявили тіла трьох людей, які ймовірно померли через переохолодження.
Як розповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, станом на 29 листопада, було відомо про 12 загиблих осіб внаслідок негоди в Україні.
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