Як діяти у разі переохолодження та що важливо знати: в МОЗ дали поради

"Загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним", - пише пресслужба.

Як діяти, якщо у вас або ж у людини поряд є ознаки загального переохолодження:

перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;

перемістіть людину до теплого приміщення;

заспокойте її та поясніть свої подальші дії;

викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;

зніміть з людини холодний, вологий одяг;

якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;

накрийте людину термопокривалом/покривалом;

забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;

якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;

за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми.

передайте її медикам або диспетчеру.

Якщо до приїзду бригади людина знепритомніла - розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Негода в Україні

26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Протягом декількох годин зранку сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати за посиланням.

Зокрема в регіоні виявили тіла трьох людей, які ймовірно померли через переохолодження.

Як розповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, станом на 29 листопада, було відомо про 12 загиблих осіб внаслідок негоди в Україні.