Как действовать при переохлаждении и что важно знать: в Минздраве дали советы

"Общее переохлаждение развивается постепенно и является очень опасным", - пишет пресс-служба.

Как действовать, если у вас или же у человека рядом есть признаки общего переохлаждения:

прежде чем оказывать помощь убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;

переместите человека в теплое помещение;

успокойте его и объясните свои дальнейшие действия;

вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;

снимите с человека холодную, влажную одежду;

если он в сознании, дайте ему безалкогольные теплые напитки;

накройте человека термопокрывалом/покрывалом;

обеспечьте ему постоянное наблюдение до приезда медиков;

если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните диспетчеру экстренной медицинской помощи;

по возможности соберите у человека или тех, кто рядом, всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы.

передайте его медикам или диспетчеру.

Если до приезда бригады человек потерял сознание - приступите к сердечно-легочной реанимации.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. В течение нескольких часов с утра произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке.

В частности, в регионе обнаружили тела трех человек, вероятно умерших из-за переохлаждения.

Как рассказывал министр внутренних дел Игорь Клименко, по состоянию на 29 ноября, было известно о 12 погибших в результате непогоды в Украине.