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Как действовать при переохлаждении и что важно знать: в Минздраве дали советы

Фото: как действовать при переохлаждении и что важно знать (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Переохлаждение или холодовая травма является одним из самых больших рисков, которые несет с собой зима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Общее переохлаждение развивается постепенно и является очень опасным", - пишет пресс-служба. 

Как действовать, если у вас или же у человека рядом есть признаки общего переохлаждения:

  • прежде чем оказывать помощь убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;
  • переместите человека в теплое помещение;
  • успокойте его и объясните свои дальнейшие действия;
  • вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;
  • снимите с человека холодную, влажную одежду;
  • если он в сознании, дайте ему безалкогольные теплые напитки;
  • накройте человека термопокрывалом/покрывалом;
  • обеспечьте ему постоянное наблюдение до приезда медиков;
  • если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните диспетчеру экстренной медицинской помощи;
  • по возможности соберите у человека или тех, кто рядом, всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы.
  • передайте его медикам или диспетчеру.

Если до приезда бригады человек потерял сознание - приступите к сердечно-легочной реанимации.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. В течение нескольких часов с утра произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке.

В частности, в регионе обнаружили тела трех человек, вероятно умерших из-за переохлаждения.

Как рассказывал министр внутренних дел Игорь Клименко, по состоянию на 29 ноября, было известно о 12 погибших в результате непогоды в Украине.

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Министерство здравоохранения Украины