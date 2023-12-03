Как действовать при переохлаждении и что важно знать: в Минздраве дали советы

Переохлаждение или холодовая травма является одним из самых больших рисков, которые несет с собой зима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Общее переохлаждение развивается постепенно и является очень опасным", - пишет пресс-служба.
Как действовать, если у вас или же у человека рядом есть признаки общего переохлаждения:
Если до приезда бригады человек потерял сознание - приступите к сердечно-легочной реанимации.
26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. В течение нескольких часов с утра произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке.
В частности, в регионе обнаружили тела трех человек, вероятно умерших из-за переохлаждения.
Как рассказывал министр внутренних дел Игорь Клименко, по состоянию на 29 ноября, было известно о 12 погибших в результате непогоды в Украине.
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