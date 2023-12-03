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Як діяти у разі переохолодження та що важливо знати: в МОЗ дали поради

Неділя 03 грудня 2023 09:05
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Як діяти у разі переохолодження та що важливо знати: в МОЗ дали поради Фото: як діяти у разі переохолодження та що важливо знати (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Переохолодження чи холодова травма є одним із найбільших ризиків, які несе із собою зима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним", - пише пресслужба.

Як діяти, якщо у вас або ж у людини поряд є ознаки загального переохолодження:

  • перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
  • перемістіть людину до теплого приміщення;
  • заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
  • викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;
  • зніміть з людини холодний, вологий одяг;
  • якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;
  • накрийте людину термопокривалом/покривалом;
  • забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;
  • якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
  • за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми.
  • передайте її медикам або диспетчеру.

Якщо до приїзду бригади людина знепритомніла - розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Негода в Україні

26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Протягом декількох годин зранку сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати за посиланням.

Зокрема в регіоні виявили тіла трьох людей, які ймовірно померли через переохолодження.

Як розповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, станом на 29 листопада, було відомо про 12 загиблих осіб внаслідок негоди в Україні.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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