Як діяти у разі переохолодження та що важливо знати: в МОЗ дали поради
Переохолодження чи холодова травма є одним із найбільших ризиків, які несе із собою зима.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним", - пише пресслужба.
Як діяти, якщо у вас або ж у людини поряд є ознаки загального переохолодження:
- перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
- перемістіть людину до теплого приміщення;
- заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
- викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;
- зніміть з людини холодний, вологий одяг;
- якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;
- накрийте людину термопокривалом/покривалом;
- забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;
- якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
- за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми.
- передайте її медикам або диспетчеру.
Якщо до приїзду бригади людина знепритомніла - розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
Негода в Україні
26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Протягом декількох годин зранку сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати за посиланням.
Зокрема в регіоні виявили тіла трьох людей, які ймовірно померли через переохолодження.
Як розповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, станом на 29 листопада, було відомо про 12 загиблих осіб внаслідок негоди в Україні.
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