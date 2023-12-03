Как действовать при переохлаждении и что важно знать: в Минздраве дали советы
Переохлаждение или холодовая травма является одним из самых больших рисков, которые несет с собой зима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Общее переохлаждение развивается постепенно и является очень опасным", - пишет пресс-служба.
Как действовать, если у вас или же у человека рядом есть признаки общего переохлаждения:
- прежде чем оказывать помощь убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;
- переместите человека в теплое помещение;
- успокойте его и объясните свои дальнейшие действия;
- вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;
- снимите с человека холодную, влажную одежду;
- если он в сознании, дайте ему безалкогольные теплые напитки;
- накройте человека термопокрывалом/покрывалом;
- обеспечьте ему постоянное наблюдение до приезда медиков;
- если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните диспетчеру экстренной медицинской помощи;
- по возможности соберите у человека или тех, кто рядом, всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы.
- передайте его медикам или диспетчеру.
Если до приезда бригады человек потерял сознание - приступите к сердечно-легочной реанимации.
Непогода в Украине
26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. В течение нескольких часов с утра произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке.
В частности, в регионе обнаружили тела трех человек, вероятно умерших из-за переохлаждения.
Как рассказывал министр внутренних дел Игорь Клименко, по состоянию на 29 ноября, было известно о 12 погибших в результате непогоды в Украине.
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