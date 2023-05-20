Фто: як діяти у разі атаки дронів-камікадзе: чого не можна робити та як обрати укриття (GettyImages)

Останнім часом російські окупанти влаштовують нічні атаки території України з застосуванням дронів та ракет. Як варто поводитись під час "нашестя" ворожих БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"У разі небезпеки негайно пройдіть в укриття. Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами", - йдеться в повідомленні. Яким має бути укриття: обирайте укриття подалі від адмінустанов, військових і стратегічних об’єктів;

у жодному разі не ховайтеся в під’їздах чи в автівці;

залишайтеся в укритті доти, поки не повідомлять, що загроза минула. Крім того: не торкайтеся збитих БПЛА. Навіть збиті пристрої можуть становити загрозу для життя;

зберігайте інформаційну тишу: якщо ви записали відео чи зробили фото дронів, в жодному разі не публікуйте їх у соцмережі;

не повідомляйте в мережі локацію польоту чи збиття дрона. Передайте ці матеріали до поліції.