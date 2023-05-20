Як діяти у разі атаки дронів-камікадзе: чого не можна робити та як обрати укриття
Фто: як діяти у разі атаки дронів-камікадзе: чого не можна робити та як обрати укриття (GettyImages)
Останнім часом російські окупанти влаштовують нічні атаки території України з застосуванням дронів та ракет. Як варто поводитись під час "нашестя" ворожих БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"У разі небезпеки негайно пройдіть в укриття. Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами", - йдеться в повідомленні.
Яким має бути укриття:
- обирайте укриття подалі від адмінустанов, військових і стратегічних об’єктів;
- у жодному разі не ховайтеся в під’їздах чи в автівці;
- залишайтеся в укритті доти, поки не повідомлять, що загроза минула.
Крім того:
- не торкайтеся збитих БПЛА. Навіть збиті пристрої можуть становити загрозу для життя;
- зберігайте інформаційну тишу: якщо ви записали відео чи зробили фото дронів, в жодному разі не публікуйте їх у соцмережі;
- не повідомляйте в мережі локацію польоту чи збиття дрона. Передайте ці матеріали до поліції.
Як повідомлялось, українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія РФ має 80 ракет цього типу.
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