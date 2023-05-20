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Як діяти у разі атаки дронів-камікадзе: чого не можна робити та як обрати укриття

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Україна, Субота 20 травня 2023 14:56
Як діяти у разі атаки дронів-камікадзе: чого не можна робити та як обрати укриття Фто: як діяти у разі атаки дронів-камікадзе: чого не можна робити та як обрати укриття (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Останнім часом російські окупанти влаштовують нічні атаки території України з застосуванням дронів та ракет. Як варто поводитись під час "нашестя" ворожих БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"У разі небезпеки негайно пройдіть в укриття. Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами", - йдеться в повідомленні.

Яким має бути укриття:

  • обирайте укриття подалі від адмінустанов, військових і стратегічних об’єктів;
  • у жодному разі не ховайтеся в під’їздах чи в автівці;
  • залишайтеся в укритті доти, поки не повідомлять, що загроза минула.

Крім того:

  • не торкайтеся збитих БПЛА. Навіть збиті пристрої можуть становити загрозу для життя;
  • зберігайте інформаційну тишу: якщо ви записали відео чи зробили фото дронів, в жодному разі не публікуйте їх у соцмережі;
  • не повідомляйте в мережі локацію польоту чи збиття дрона. Передайте ці матеріали до поліції.

Як повідомлялось, українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія РФ має 80 ракет цього типу.

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