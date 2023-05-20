ua ru
Сб, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как действовать в случае атаки дронов-камикадзе: чего нельзя делать и как выбрать укрытие

Новина українською →
Украина, Суббота 20 мая 2023 14:56
Как действовать в случае атаки дронов-камикадзе: чего нельзя делать и как выбрать укрытие Фото: как действовать в случае атаки дронов-камикадзе: чего нельзя делать и как выбрать укрытие (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В последнее время российские оккупанты устраивают ночные атаки территории Украины с применением дронов и ракет. Как следует вести себя во время "нашествия" враждебных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"В случае опасности немедленно пройдите в укрытие. Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги", - говорится в сообщении.

Каким должно быть укрытие:

  • выбирайте укрытие подальше от админучреждений, военных и стратегических объектов;
  • ни в коем случае не прячьтесь в подъездах или в машине;
  • оставайтесь в укрытии до тех пор, пока не сообщат, что угроза миновала.

Кроме того:

  • не прикасайтесь к сбитым БПЛА. Даже сбитые устройства могут представлять угрозу для жизни;
  • сохраняйте информационную тишину: если вы записали видео или сделали фото дронов, ни в коем случае не публикуйте их в соцсети;
  • не сообщайте в сети локацию полета или сбивание дрона. Передайте эти материалы в полицию.

Как сообщалось, украинские силы ПВО сбили уже 7 российских ракет "Кинжалов". Известно, что на вооружении у армии РФ 80 ракет этого типа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Десятки единиц техники и почти 700 оккупантов: обновленные потери России
Десятки единиц техники и почти 700 оккупантов: обновленные потери России
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов