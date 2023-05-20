Как действовать в случае атаки дронов-камикадзе: чего нельзя делать и как выбрать укрытие
Фото: как действовать в случае атаки дронов-камикадзе: чего нельзя делать и как выбрать укрытие (GettyImages)
В последнее время российские оккупанты устраивают ночные атаки территории Украины с применением дронов и ракет. Как следует вести себя во время "нашествия" враждебных БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"В случае опасности немедленно пройдите в укрытие. Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги", - говорится в сообщении.
Каким должно быть укрытие:
- выбирайте укрытие подальше от админучреждений, военных и стратегических объектов;
- ни в коем случае не прячьтесь в подъездах или в машине;
- оставайтесь в укрытии до тех пор, пока не сообщат, что угроза миновала.
Кроме того:
- не прикасайтесь к сбитым БПЛА. Даже сбитые устройства могут представлять угрозу для жизни;
- сохраняйте информационную тишину: если вы записали видео или сделали фото дронов, ни в коем случае не публикуйте их в соцсети;
- не сообщайте в сети локацию полета или сбивание дрона. Передайте эти материалы в полицию.
Как сообщалось, украинские силы ПВО сбили уже 7 российских ракет "Кинжалов". Известно, что на вооружении у армии РФ 80 ракет этого типа.
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