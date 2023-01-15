ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как действовать во время обрушения здания при взрыве: советы МВД

Новина українською →
Воскресенье 15 января 2023 13:47
Как действовать во время обрушения здания при взрыве: советы МВД Фото: как действовать во время обрушения здания при взрыве: советы МВД (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

При взрыве в здании необходимо стараться сохранять спокойствие и соблюдать важные инструкции, которые помогут сохранить жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Если есть возможность покинуть здание:

Важно не пользоваться лифтом. При возможности предупредите других об опасности обрушения. Сохраняйте спокойствие и не создавайте давку во время спуска. От дома важно отойти как можно дальше.

Если нет возможности покинуть здание:

Держитесь подальше от окон и балкона. По возможности перекройте воду, газ и обесточьте помещение. Разместитесь в углу, у проема двери, между балками, каркасами или под столом.

Если вы оказались под завалами:

Зовите на помощь, старайтесь высвободить руки и ноги. В случае возможности - позвоните по телефону 101. Также можете самостоятельно попытаться разобрать завал, однако не трогайте то, на чем все держится. В ожидании помощи, если есть возможность, стучите по трубам или батареям.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 14 января, во время очередного массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты попали по жилому дому в Днепре. По последним данным, в результате удара погиб 21 человек, среди которых есть 1 ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Дефицит увеличился. В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после ракетной атаки РФ
Дефицит увеличился. В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после ракетной атаки РФ
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам