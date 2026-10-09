Як діяти під час обстрілу на вулиці: інструкція та правила від ДСНС

Російський обстріл може початися раптово, коли людина перебуває на вулиці. У такій ситуації важливо якомога швидше знайти найбезпечніше доступне місце та правильно поводитися під час вибухів.
РБК-Україна з посиланням на ДСНС України розповідає, як діяти, якщо обстріл застав людину просто неба.
Якщо є можливість, необхідно якомога швидше дістатися укриття. Також можна сховатися у метро, підземному переході або паркінгу.
Якщо таких варіантів поблизу немає, ДСНС радить шукати заглиблення або сходовий майданчик найближчої будівлі, який може забезпечити хоча б частковий захист.
Водночас не варто залишатися посеред вулиці чи на відкритій місцевості.
Якщо звуки вибухів пролунали поблизу і сховатися у безпечному приміщенні вже немає можливості, потрібно якомога швидше лягти на землю та сховатися в будь-якому заглибленні.
ДСНС радить обрати безпечну позу: лягти долілиць, схрестити ноги, прикрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот. Без нагальної потреби не слід підіймати голову.
Таке положення допомагає максимально захистити тіло від можливих уламків та ударної хвилі.
Якщо під час атаки людина перебуває разом із дитиною, спочатку потрібно покласти її у заглиблення та прикрити собою.
Після цього дорослому слід також лягти долілиць і захистити голову.
ДСНС наголошує, що обстріл може початися раптово, тому важливо заздалегідь знати, де поблизу є укриття, підземний перехід, паркінг або інше місце, де можна сховатися.
Раніше РБК-Україна розповідало, що під час обстрілу автомобіль чи громадський транспорт не є безпечним укриттям, тому водіям і пасажирам потрібно якнайшвидше залишити його. Якщо поблизу немає укриття, варто знайти заглиблення, а ховатися під мостами та естакадами небезпечно через ризик обвалу конструкцій.
Також ми писали, що у разі пожежі після обстрілу потрібно негайно викликати рятувальників, за можливості вимкнути електроенергію та газ і евакуюватися сходами. Якщо вийти з будинку неможливо, слід ущільнити двері мокрими ганчірками та подавати сигнали про допомогу.