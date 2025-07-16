Що робити, якщо під час обстрілу почалася пожежа: поради, які можуть врятувати життя

Через щоденні російські атаки на територію України зростає ризик виникнення пожеж у житлових будинках.

Як діяти, якщо займання сталося внаслідок обстрілу, розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську ОВА .

В ОВА підкреслюють, що знання базових правил може врятувати життя під час надзвичайної ситуації.

Раніше РБК-Україна розповідало, де найкраще ховатися під час повітряної тривоги в місті та селі, з огляду на нову тактику обстрілів і зростаючу потужність ворожих ракет і дронів.

Найбезпечнішими укриттями у місті залишаються бомбосховища, підземні станції метро, паркінги з бетонними перекриттями та підвали. У селі - погреби, підвали, укріплені ями або оглядові ями в гаражах.

Також ми розповідали про небезпечні помилки, яких не можна допускати в укритті під час повітряної тривоги.

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