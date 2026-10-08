Як діяти під час обстрілу в транспорті та авто: правила безпеки від МВС

Під час обстрілу транспорт не є укриттям, тому водіям і пасажирам важливо якомога швидше залишити його та перейти в безпечніше місце. Не варто також ховатися під мостами чи естакадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Якщо ви в громадському транспорті

Якщо обстріл застав вас в автобусі чи іншому громадському транспорті, варто попросити водія зупинитися та вийти з салону.

Після цього потрібно відійти якомога далі від дороги та споруд, які можуть бути пошкоджені або обвалитися. МВС окремо наголошує: не залишайтеся в автобусі чи іншому транспорті під час обстрілу.

Якщо ви за кермом

Якщо обстріл почався, коли ви перебуваєте за кермом, потрібно зупинитися та вийти з автомобіля.

Не слід намагатися втекти від обстрілу на великій швидкості. Після виходу з машини необхідно знайти найближче безпечне заглиблення.

Автомобіль не забезпечує належного захисту від уламків і може загорітися.

Читайте також: Куди бігти? Де найбезпечніше укриття від ракет і "Шахедів" у місті та селі

Не ховайтеся під мостом

Міст або естакада під час обстрілу не є безпечним укриттям. Після удару конструкція може бути пошкоджена або обвалитися.

Також на територіях, де тривають активні бойові дії, не варто зупинятися на узбіччі. Там можуть бути вибухонебезпечні предмети. Потрібно звертати увагу на попереджувальні знаки.

Якщо поруч немає укриття

Якщо поблизу немає укриття, МВС радить знайти найближче заглиблення та лягти в ньому обличчям до землі.

Потрібно:

схрестити ноги;

прикрити голову руками;

заплющити очі;

відкрити рот.

Якщо поруч перебуває дитина, її слід прикрити собою.

Не варто без нагальної потреби піднімати голову. Щойно з'явиться можливість, потрібно перейти до найближчого укриття.