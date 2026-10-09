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Как действовать при обстреле на улице: инструкция и правила от ГСЧС

14:33 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Российские обстрелы могут начаться внезапно, когда человек находится на улице. В такой ситуации важно как можно скорее найти безопасное доступное место и правильно вести себя во время взрывов.

РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины рассказывает, как действовать, если обстрел застал человека под открытым небом.

Куда прятаться во время обстрела

Если есть возможность, необходимо как можно скорее добраться до укрытия. Также можно укрыться в метро, подземном переходе или паркинге.

Если таких вариантов поблизости нет, ГСЧС советует искать углубление или лестничную площадку ближайшего здания, которая может обеспечить хотя бы частичную защиту.

В то же время, не стоит оставаться посреди улицы или на открытой местности.

Куда прятаться при обстреле (инфографика ГСЧС)

Что делать, если взрывы уже рядом

Если звуки взрывов раздались поблизости и укрыться в безопасном помещении уже нет возможности, нужно как можно быстрее лечь на землю и укрыться в любом углублении.

ГСЧС советует выбрать безопасную позу: лечь вниз, скрестить ноги, прикрыть голову руками, закрыть глаза и открыть рот. Без необходимости не поднимать голову.

Такое положение помогает максимально защитить тело от возможных осколков и ударной волны.

Как действовать во время обстрела? (инфографика ГСЧС)

Если обстрел застал с ребенком

Если во время атаки человек находится вместе с ребенком, сначала нужно положить его в углубление и прикрыть собой.

После этого взрослому следует также лечь вниз и защитить голову.

Как действовать во время обстрела, если вы с ребенком? (инфографика ГСЧС)

ГСЧС отмечает, что обстрел может начаться внезапно, поэтому важно заранее знать, где поблизости есть укрытие, подземный переход, паркинг или другое место, где можно спрятаться.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что при обстреле автомобиль или общественный транспорт не являются безопасным укрытием, поэтому водителям и пассажирам нужно как можно быстрее покинуть его. Если поблизости нет укрытия, следует найти углубление, а прятаться под мостами и эстакадами опасно из-за риска обрушения конструкций.

Также мы писали, что в случае пожара после обстрела нужно немедленно вызвать спасателей, по возможности выключить электроэнергию и газ и эвакуироваться по лестнице. Если выйти из дома невозможно, следует уплотнить дверь мокрыми тряпками и подавать сигналы о помощи.

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