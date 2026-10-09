Как действовать при обстреле на улице: инструкция и правила от ГСЧС

Российские обстрелы могут начаться внезапно, когда человек находится на улице. В такой ситуации важно как можно скорее найти безопасное доступное место и правильно вести себя во время взрывов.
РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины рассказывает, как действовать, если обстрел застал человека под открытым небом.
Если есть возможность, необходимо как можно скорее добраться до укрытия. Также можно укрыться в метро, подземном переходе или паркинге.
Если таких вариантов поблизости нет, ГСЧС советует искать углубление или лестничную площадку ближайшего здания, которая может обеспечить хотя бы частичную защиту.
В то же время, не стоит оставаться посреди улицы или на открытой местности.
Если звуки взрывов раздались поблизости и укрыться в безопасном помещении уже нет возможности, нужно как можно быстрее лечь на землю и укрыться в любом углублении.
ГСЧС советует выбрать безопасную позу: лечь вниз, скрестить ноги, прикрыть голову руками, закрыть глаза и открыть рот. Без необходимости не поднимать голову.
Такое положение помогает максимально защитить тело от возможных осколков и ударной волны.
Если во время атаки человек находится вместе с ребенком, сначала нужно положить его в углубление и прикрыть собой.
После этого взрослому следует также лечь вниз и защитить голову.
ГСЧС отмечает, что обстрел может начаться внезапно, поэтому важно заранее знать, где поблизости есть укрытие, подземный переход, паркинг или другое место, где можно спрятаться.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что при обстреле автомобиль или общественный транспорт не являются безопасным укрытием, поэтому водителям и пассажирам нужно как можно быстрее покинуть его. Если поблизости нет укрытия, следует найти углубление, а прятаться под мостами и эстакадами опасно из-за риска обрушения конструкций.
Также мы писали, что в случае пожара после обстрела нужно немедленно вызвать спасателей, по возможности выключить электроэнергию и газ и эвакуироваться по лестнице. Если выйти из дома невозможно, следует уплотнить дверь мокрыми тряпками и подавать сигналы о помощи.