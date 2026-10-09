Как действовать при обстреле на улице: инструкция и правила от ГСЧС

Куда прятаться во время обстрела

Если есть возможность, необходимо как можно скорее добраться до укрытия. Также можно укрыться в метро, подземном переходе или паркинге.

Если таких вариантов поблизости нет, ГСЧС советует искать углубление или лестничную площадку ближайшего здания, которая может обеспечить хотя бы частичную защиту.

В то же время, не стоит оставаться посреди улицы или на открытой местности.

Куда прятаться при обстреле (инфографика ГСЧС)

Что делать, если взрывы уже рядом

Если звуки взрывов раздались поблизости и укрыться в безопасном помещении уже нет возможности, нужно как можно быстрее лечь на землю и укрыться в любом углублении.

ГСЧС советует выбрать безопасную позу: лечь вниз, скрестить ноги, прикрыть голову руками, закрыть глаза и открыть рот. Без необходимости не поднимать голову.

Такое положение помогает максимально защитить тело от возможных осколков и ударной волны.

Как действовать во время обстрела? (инфографика ГСЧС)

Если обстрел застал с ребенком

Если во время атаки человек находится вместе с ребенком, сначала нужно положить его в углубление и прикрыть собой.

После этого взрослому следует также лечь вниз и защитить голову.

Как действовать во время обстрела, если вы с ребенком? (инфографика ГСЧС)

ГСЧС отмечает, что обстрел может начаться внезапно, поэтому важно заранее знать, где поблизости есть укрытие, подземный переход, паркинг или другое место, где можно спрятаться.