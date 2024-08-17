Как действовать при оповещении о радиационной аварии на ЗАЭС: ответ ЦОЗ

Важно понимать, что лучшая защита от последствий радиационной аварии - это профилактика. Возвращение контроля над ЗАЭС Украине является единственным надежным способом гарантировать безопасность.

В случае радиационной аварии необходимо следовать указаниям местных властей, ГСЧС и других уполномоченных органов. Именно они будут предоставлять актуальную информацию о ситуации и рекомендации по действиям.

Как действовать при оповещении о радиационной аварии

Если в вашей местности случится чрезвычайная ситуация радиационного характера, вам необходимо оставаться в помещении или немедленно зайти в него, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое вы можете сделать.