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Как действовать при оповещении о радиационной аварии на ЗАЭС: ответ ЦОЗ

Суббота 17 августа 2024 18:11
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Как действовать при оповещении о радиационной аварии на ЗАЭС: ответ ЦОЗ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ситуация на Запорожской АЭС остается критической из-за оккупации Россией. Из-за чего риск радиационной аварии остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

Важно понимать, что лучшая защита от последствий радиационной аварии - это профилактика. Возвращение контроля над ЗАЭС Украине является единственным надежным способом гарантировать безопасность.

В случае радиационной аварии необходимо следовать указаниям местных властей, ГСЧС и других уполномоченных органов. Именно они будут предоставлять актуальную информацию о ситуации и рекомендации по действиям.

Как действовать при оповещении о радиационной аварии

Если в вашей местности случится чрезвычайная ситуация радиационного характера, вам необходимо оставаться в помещении или немедленно зайти в него, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое вы можете сделать.

  • Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.
  • Уберите внутрь домашних животных.
  • Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без крайней необходимости.
  • Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или шкаф.
  • Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.
  • Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Пожар на ЗАЭС

11 августа жители Никополя заметили пожар в градирне Запорожской АЭС. По данным главы Никопольского РВА, россияне подожгли шины в конструкциях. Президент Зеленский заявил, что ситуация не может быть нормальной, пока станцию контролируют оккупанты, хотя показатели радиации в норме.

МАГАТЭ сообщило о темном дыме после "многочисленных взрывов". В "Энергоатоме" причиной пожара считают халатность или поджог.

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Авария радиационная опасность
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