Як дістатися з Іспанії до України різним транспортом: найпростіші маршрути

Найшвидше – долетіти літаком до кордону з Україною

До війни в Україні питань, як подорожувати з України до віддалених країн Європи, не виникало. Полетіти літаком можна було з Києва та кількох аеропортів. Зараз небо України закрите для цивільної авіації, тому планувати авіаподорож можна тільки через аеропорти сусідніх країн: Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини, Угорщини.

Щоб дістатися із Іспанії до країни, яка межує з Україною, можна розглянути такі маршрути:

До Польщі. Авіасполучення між Іспанією та Польщею добре розвинене. Літаки літають з іспанських міст Барселона, Мадрид, Валенсія, Малага, Жирона, Пальма і прибувають до аеропортів у Варшаві, Кракові, Катовіце, Лодзі, Вроцлаві.

Більшість рейсів виконують бюджетні авіакомпанії Ryanair та WizzAir. Також доступні пропозиції і від національних авіакомпаній. Переліт триває приблизно 3 години, вартість квитка – від 30 євро.

Фото: Пасажири в аеропорту Кракова (gettyimages.com)

Найпопулярніші рейси до Польщі: Мадрид-Варшава (виліт 21:40 та прибуття в 01:15), Барселона-Краків (виліт 18:15 та прибуття о 21:05) та Аліканте-Катовіце (виліт 19:30 та прибуття о 22:40).

До Молдови. До Кишинева є прямий рейс Барселона-Кишинів щонеділі. Час у польоті – 3 години 20 хвилин. Виліт о 18:00. Вартість квитка – 180 євро.

До Словаччини. З Іспанії є прямим рейс Пальма-Братислава. Виліт з Іспанії о 14:30, час у польоті 2 години 30 хвилин. Вартість квитка – від 80 євро.

До Угорщини. До столиці країни можна долетіти з Мадрида, Барселони та Валенсії. Час у дорозі 3 години 15 хвилин. Вартість квитка – від 50 євро. Рейси виконує угорський перевізник WizzAir.

До Румунії. Рейс Мадрид-Бухарест відправляється з іспанського аеропорту о 19:30, час у польоті 3 години 50 хвилин. Вартість квитка ­– від 80 євро.

Також є прямі рейси з Барселони, Севільї, Аліканте, Сарагоси до румунських міст Клуж-Напока, Тімішоара та Крайова.

Далі подорож до України можна продовжити автобусом або потягом.

Якими поїздами можна дістатися із європейсmких країн до України

Тривала подорож поїздом вважається більш комфортною та швидкою, ніж автобусом. До України із європейських міст можна дістатися такими залізничними маршрутами:

Польща: з Варшави можна залізницею доїхати до Києва, з Перемишля – до Києва, Одеси й Запоріжжя, з Хелма – до Києва й Харкова.

Угорщина: з Будапешта курсує прямий потяг до Києва.

Австрія: з Відня прямий поїзд їде до Києва.

Молдова: з Кишинева є прямий поїзд до Києва.

Словаччина: із Кошице можна дістатися до Чопа й Мукачево.

Розклад руху поїздів, які курсують між Україною та країнами Європи, можна знайти на сайті "Укрзалізниці".

Фото: Поїзд "УЗ" до Перемишля (gettyimages.com)

Також залізницею можна дістатись з Мадриду до Львова із пересадками. Є два основних маршрути:

Мадрид (Іспанія) – Барселона (Іспанія) – Цюрих (Швейцарія) – Відень (Австрія) – Братислава (Словаччина) – Львів (Україна).

Мадрид (Іспанія) – Барселона (Іспанія) – Париж (Франція) – Франкфурт-на-Майні (Німеччина) – Братислава (Словаччина) – Львів (Україна).

Як можна доїхати прямим автобусом до України

Один із найзручніших варіантів подорожі з Іспанії до України – автобусами без пересадки. Для того, щоб майже дві доби у дорозі були комфортнішими, варто обирати відповідні автобуси – із ергономічними сидіннями, розетками, wi-fi та туалетом та кондиціонером.

Фото: Подорож автобусом (gettyimages.com)

Прямі рейси з Іспанії можна знайти у різних перевізників до багатьох українських міст. Наприклад, є рейси за маршрутами: до Києва – з Барселони, Валенсії, Аліканте або до Львова з Мадрида. При цьому автобуси проходять через українські міста: Житомир, Чернівці, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Хмельницький.

Тривалість такої подорожі – від 40 годин. Вартість квитка 150-170 євро.