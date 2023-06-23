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Альтернатива потягу. Як доїхати із Києва до Варшави автобусом

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П'ятниця 23 червня 2023 19:26
Альтернатива потягу. Як доїхати із Києва до Варшави автобусом Фото: Поїздка міжнародним автобусом (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поїздка до Варшави із міст України – один із найпопулярніших маршрутів за відсeтності авіарейсів. Із польської столиці зручно вирушати до інших міст Польщі чи до інших країн.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як доїхати до Варшави автобусом, якщо не вдалося купити квиток на прямий поїзд Київ-Варшава.

Як доїхати до автостанції чи аеропорту Варшави автобусами FlixBus

Автобусами цього перевізника можна доїхати до Варшави з різних міст України: Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Вінниці, Хмельницького, Житомира, Рівного, Луцька. Із Києва компанія виконує 7 рейсів – можна виїхати вранці та в той самий день бути в польській столиці, а можна вирушити увечері.

Деякі автобуси заїжджають до аеропортів біля Варшави. Наприклад, до аеропорту імені Фредеріка Шопена, звідки виконуються авіарейси до 54 країн світу. А з Модліна у передмісті Варшави літають лоукостери.

Вирушити з Києва можна із кількох автостанцій: центральний автовокзал, автостанція "Київ", автостанція "Дачна". Прибуття – до автовокзалу "Варшава-Заходня". Час в дорозі – від 15 годин.

На проходження кордону закладено 4 години, але пасажирів попереджають, що тривалість передбачити неможливо, тому варто закладати додатковий час до наступної пересадки.

Ціна квитків залежить від часу до поїздки. Дешевше купувати заздалегідь. Наприклад, на 1 липня вартість квитків на 4 рейсах із Києва – 1099-2699 грн.

Альтернатива потягу. Як доїхати із Києва до Варшави автобусомФото: Автовокзал "Варшава-Західна" (wikimedia.org/Rakoon)

Як дістатися до Варшави з іншими перевізниками

Рейси з України до Польщі та інших країн виконують під час війни велика кількість міжнародних перевізників.

Наприклад, можна подорожувати із компанією "Автолюкс". Автобуси вирушають із автостанції "Видубичі" у Києві. Прибуття – на автовокзал "Варшава-Заходня". Час у дорозі – від 16 годин.

Вартість квитків на 1 липня – 1119-1567 грн. Квиток включає безкоштовне провезення багажу до 30 кг.

Із міжнародним перевізником HeyBus можна дістатися до Варшави тричі на тиждень за ціною від 990 грн. Час у дорозі – від 14 годин. Автобуси вирушають із центрального автовокзалу, а прибувають до вокзалу "Варшава-Заходня". На маршруті передбачені 5 зупинок. В салоні є туалет, клімат-контроль, ергономічні крісла. У вартість включений багаж 20 кг і ручна поклажа 7 кг.

На сайті blablacar також пропонуються варіанти поїздки із Києва до Варшави із різними перевізниками за ціною від 800 грн на 1 липня. Прибуття – також на автостанцію "Варшава-Заходня".

Слід зауважити, що у деяких перевізників із нижчими цінами в автобусах немає туалетів, розеток та Wi-Fi.

Нагадаємо, ми писали, що до Варшави запустять стандартні українські поїзди.

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