Как добраться из Испании в Украину разным транспортом: самые простые маршруты

Быстрее всего – долететь самолетом до границы с Украиной

До войны в Украине вопросов, как путешествовать из Украины в отдаленные страны Европы, не возникало. Полететь самолетом можно было из Киева и нескольких аэропортов. Сейчас небо Украины закрыто для гражданской авиации, потому планировать авиапутешествие можно только через аэропорты соседних стран: Польши, Румынии, Молдовы, Словакии, Венгрии.

Чтобы добраться из Испании в страну, граничащую с Украиной, можно рассмотреть следующие маршруты:

В Польшу. Авиасообщение между Испанией и Польшей хорошо развито. Самолеты летают из испанских городов Барселона, Мадрид, Валенсия, Малага, Жирона, Пальма и прибывают в аэропорты в Варшаве, Кракове, Катовице, Лодзи, Вроцлаве.

Большинство рейсов выполняют бюджетные авиакомпании Ryanair и WizzAir. Также доступны предложения и от национальных авиакомпаний. Перелет длится примерно 3 часа, стоимость билета – от 30 евро.

Фото: Пассажиры в аэропорту Кракова (gettyimages.com)

Самые популярные рейсы в Польшу: Мадрид-Варшава (вылет 21:40 и прибытие в 01:15), Барселона-Краков (вылет 18:15 и прибытие в 21:05) и Аликанте-Катовице (вылет 19:30 и прибытие в 22: 40).

В Молдову. В Кишинев есть прямой рейс Барселона-Кишинев каждое воскресенье. Время в полете – 3 часа 20 минут. Вылет в 18:00. Стоимость билета – 180 евро.

В Словакию. Из Испании есть прямой рейс Пальма-Братислава. Вылет из Испании в 14:30, время в полете 2 часа 30 минут. Стоимость билета – от 80 евро.

В Венгрию. До столицы страны можно долететь из Мадрида, Барселоны и Валенсии. Время в пути – 3 часа 15 минут. Стоимость билета – от 50 евро. Рейсы выполняет венгерский перевозчик Wizz Air.

В Румынию. Рейс Мадрид-Бухарест отправляется из испанского аэропорта в 19:30, время в полете 3 часа 50 минут. Стоимость билета – от 80 евро.

Также есть прямые рейсы из Барселоны, Севильи, Аликанте, Сарагосы в румынские города Клуж-Напока, Тимишоара и Крайова.

Далее путешествие в Украину можно продолжить автобусом или поездом.

Какими поездами можно добраться из европейских стран в Украину

Длительное путешествие на поезде считается более комфортным и быстрым, чем автобусом. До Украины из европейских городов можно добраться следующими железнодорожными маршрутами:

Польша: из Варшавы можно по железной дороге доехать до Киева, из Перемышля – в Киев, Одессу и Запорожье, из Хелма – в Киев и Харьков.

Венгрия: из Будапешта курсирует прямой поезд в Киев.

Австрия: из Вены прямой поезд едет в Киев.

Молдова: из Кишинева есть прямой поезд в Киев.

Словакия: из Кошице можно добраться до Чопа и Мукачево.

Расписание движения поездов, курсирующих между Украиной и странами Европы, можно найти на сайте "Укрзализныци".

Фото: Поезд "УЗ" в Перемышль (gettyimages.com)

Также по железной дороге можно добраться из Мадрида во Львов с пересадками. Есть два основных маршрута:

Мадрид (Испания) – Барселона (Испания) – Цюрих (Швейцария) – Вена (Австрия) – Братислава (Словакия) – Львов (Украина).

Мадрид (Испания) – Барселона (Испания) – Париж (Франция) – Франкфурт-на-Майне (Германия) – Братислава (Словакия) – Львов (Украина).

Как доехать прямым автобусом до Украины

Один из самых удобных вариантов путешествия из Испании в Украину – автобусами без пересадки. Для того, чтобы почти двое суток в пути были более комфортными, следует выбирать соответствующие автобусы – с эргономичными сиденьями, розетками, wi-fi и туалетом и кондиционером.

Фото: Путешествие автобусом (gettyimages.com)

Прямые рейсы из Испании можно найти у разных перевозчиков во многие украинские города. Например, есть рейсы по маршрутам: в Киев – из Барселоны, Валенсии, Аликанте или во Львов из Мадрида. При этом автобусы проходят через украинские города Житомир, Черновцы, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Хмельницкий.

Продолжительность такого путешествия – от 40 часов. Стоимость билета 150–170 евро.