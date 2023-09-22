Как добраться из Испании в Украину разным транспортом: самые простые маршруты

Испания – одна из стран, предоставившая временную защиту большому количеству украинцев. Несмотря на расстояние более 3000 км, убежище там решили попросить более 190 тысяч человек из Украины.
Какими маршрутами можно доехать из Испании в Украину, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.
До войны в Украине вопросов, как путешествовать из Украины в отдаленные страны Европы, не возникало. Полететь самолетом можно было из Киева и нескольких аэропортов. Сейчас небо Украины закрыто для гражданской авиации, потому планировать авиапутешествие можно только через аэропорты соседних стран: Польши, Румынии, Молдовы, Словакии, Венгрии.
Чтобы добраться из Испании в страну, граничащую с Украиной, можно рассмотреть следующие маршруты:
Большинство рейсов выполняют бюджетные авиакомпании Ryanair и WizzAir. Также доступны предложения и от национальных авиакомпаний. Перелет длится примерно 3 часа, стоимость билета – от 30 евро.
Самые популярные рейсы в Польшу: Мадрид-Варшава (вылет 21:40 и прибытие в 01:15), Барселона-Краков (вылет 18:15 и прибытие в 21:05) и Аликанте-Катовице (вылет 19:30 и прибытие в 22: 40).
Также есть прямые рейсы из Барселоны, Севильи, Аликанте, Сарагосы в румынские города Клуж-Напока, Тимишоара и Крайова.
Далее путешествие в Украину можно продолжить автобусом или поездом.
Длительное путешествие на поезде считается более комфортным и быстрым, чем автобусом. До Украины из европейских городов можно добраться следующими железнодорожными маршрутами:
Расписание движения поездов, курсирующих между Украиной и странами Европы, можно найти на сайте "Укрзализныци".
Фото: Поезд "УЗ" в Перемышль (gettyimages.com)
Также по железной дороге можно добраться из Мадрида во Львов с пересадками. Есть два основных маршрута:
Один из самых удобных вариантов путешествия из Испании в Украину – автобусами без пересадки. Для того, чтобы почти двое суток в пути были более комфортными, следует выбирать соответствующие автобусы – с эргономичными сиденьями, розетками, wi-fi и туалетом и кондиционером.
Прямые рейсы из Испании можно найти у разных перевозчиков во многие украинские города. Например, есть рейсы по маршрутам: в Киев – из Барселоны, Валенсии, Аликанте или во Львов из Мадрида. При этом автобусы проходят через украинские города Житомир, Черновцы, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Хмельницкий.
Продолжительность такого путешествия – от 40 часов. Стоимость билета 150–170 евро.
Напомним, ранее мы писали, как доехать до Словакии из Украины.
Также мы рассказывали, как доехать из Киева в Варшаву на автобусе.
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