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Як "Динамо" мучилось із кіпріотами в єврокубках: відео, яке краще не переглядати

Фото: "Динамо" проти АЕК Ларнака у 2022 році (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" лише одного разу перетиналось з представником Кіпру в континентальних змаганнях. І те протистояння завершилося не на користь "біло-синіх".

РБК-Україна розповідає про поєдинки "Динамо" ті інших вітчизняних клубів з суперниками з Кіпру.

Рятівник Гармаш

У сезоні-2022/23 столична команда, яку тоді очолював Мірча Луческу, потрапила до групи В Ліги Європи. Суперниками були французький "Ренн", турецький "Фенербахче" та АЕК з Кіпру.

"Динамо" провело той турнір жахливо: поступилося в п'яти матчах та ледь врятувало одну нічию – саме з кіпріотами.

До того часу кияни з представниками острівної держави не перетинались. У першому, номінально домашньому поєдинку, що проходив у польському Кракові, український клуб мінімально поступився супернику, пропустивши гол вже на 8-й хвилині.

Матч-відповідь проходив на Кіпрі. Господарі відкрили рахунок, гол у відповідь забив Владислав Ванат. А в другому таймі ще два м'ячі опинилися у воротах киян. Рахунок 1:3 тримався до останніх хвилин. Реноме "Динамо" врятував Денис Гармаш, який відзначився двічі, зокрема – зрівняв рахунок в компенсований час.

"Динамо" тоді завершило груповий раунд на останньому місці. І має на сьогодні негативну статистику в іграх з командами Кіпру.

Жахливий АЕК

Хоча, якщо взяти до уваги всі україно-кіпріотські протистояння на євроарені – не все так печально. Правда, тенденція не радує.

До сьогоднішнього дня українські та кіпріотські колективи перетиналися сім разів та провели між собою 14 матчів. В них вітчизняні команди здобули 6 перемог, по 4 матчі завершилися внічию та успіхом суперників. Українські клуби чотири рази перемагали в двоматчевих протистояннях та в тричі поступались.

Цікаво, що всі поразки нашим клубам завдав один суперник – АЕК з Ларнаки. Статистика українців з ним просто жахлива: 2 нічиї, 4 поразки й жодної перемоги.

А щодо тенденції, вона невтішна. Три з останніх чотирьох протистоянь з кіпріотами українські клуби програли.

Зустрічі українських команд з представниками Кіпру в єврокубках:

  • 1973. КЄЧ, "Зоря" – АПОЕЛ - 2:0, 1:0
  • 2010. ЛЄ, "Металіст" – "Омонія" - 1:0, 22
  • 2011. ЛЧ, "Шахтар" – АПОЕЛ - 1:1, 2:0
  • 2022. ЛЄ, "Дніпро-1" – АЕК - 1:2, 0:3
  • 2022. ЛК, "Дніпро-1" – "Аполлон" - 3:1, 1:0
  • 2022. ЛЄ, "Динамо" – АЕК - 0:1, 3:3
  • 2023. ЛК, "Дніпро-1" – АЕК - 0:1, 0:0     

Раніше детально розповіли про "Пафос" – суперника "Динамо" у ЛЧ.

Також ми писали, що Шовковський перед матчем з "Пафосом" заговорив "мовою Кличка".

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