Інтернаціонал на чолі з учнем Емері: що відомо про "Пафос" – суперника "Динамо" у ЛЧ

Чемпіон України київське "Динамо" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 зустрінеться з найкращою командою Кіпру в минулому сезоні – "Пафосом".

Новий клуб – два в одному

Футбольний клуб "Пафос" з однойменного міста був заснований відносно недавно – 10 червня 2014 року. Сталося це після об'єднання двох місцевих команд – АЕП та "АЕК Куклія".

Перед злиттям обидва клуби переживали непрості часи: "АЕК Куклія" вилетів з вищого дивізіону, а АЕП через фінансові проблеми був позбавлений 30 очок і також опустився в Другу лігу. Щоб зберегти професійний футбол у регіоні, було вирішено створити новий клуб – "Пафос".

Команда успадкувала частину символіки АЕП, зокрема зображення національного героя Кіпру Евагораса Паллікарідіса на емблемі. Першим президентом клубу став Христакіс Кайзер, а головним тренером – сербський фахівець Радмило Іванчевіч. Цікаво, що у 2020-2021 роках команду деякий час (103 дні) очолював український тренер Дмитро Михайленко.

Перші успіхи та повернення до еліти

У першому ж сезоні 2014/15 "Пафос" здобув підвищення до еліти, але наступного року вилетів. Повернення до вищого дивізіону відбулося одразу, після чого клуб закріпився серед кращих команд Кіпру.

Зі зміною власників "Пафос" інвестував у розвиток інфраструктури, академії та активно працював на трансферному ринку. Це дало плоди: у 2024 році клуб виграв Кубок Кіпру, а вже наступного сезону – вперше став чемпіоном країни.

У минулому сезоні "Пафос" дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій (фото: ФК "Пафос")

Єврокубковий дебют та шлях до ЛЧ

Єврокубковий дебют "Пафос" здійснив у сезоні-2024/25. Команда стартувала в Лізі Європи, де вилетіла від шведського "Ельфсборга" (2:5 та 0:3). Однак у Лізі конференцій, куди "Пафос" потрапив після вильоту з ЛЄ, справи пішли набагато краще.

"Пафос" подолав литовський "Жальгіріс", болгарський "ЦСКА 1948" та "румунський ЧФР Клуж" та вийшов до основного етапу турніру. Там кіпріоти здобули три перемоги та нічию, поступившись лише представникам топ-ліг – "Фіорентині" та "Хайденхайму" і вийшли до плей-офф. В 1/16 фіналу "Пафос" пройшов співвітчизників з "Омонії", але вилетів у 1/8 фіналу від шведського "Юргордена".

У нинішньому сезоні клуб дебютував у кваліфікації Ліги чемпіонів і вже пройшов "Маккабі" Тель-Авів (1:1 та 1:0). Наступний суперник – київське "Динамо".

Хуан Карлос Карседо (фото: ФК "Пафос")

Прогрес із учнем Унаї Емері

Істотні зміни в клубі пов'язані з приходом іспанського тренера Хуана Карлоса Карседо, який очолив команду влітку 2023 року.

Карседо відомий своєю багаторічною співпрацею з Унаї Емері – разом вони працювали у "Севільї", ПСЖ та лондонському "Арсеналі", вигравали Лігу Європи та чемпіонат Франції. У 2020 році Карседо розпочав самостійну кар'єру: очолював іспанські "Ібісу" та "Сарагосу", а з "Пафосом" виграв Кубок Кіпру і вперше став чемпіоном країни.

"Пафосний" інтернаціонал

Переглядаючи склад суперника "Динамо", можна вивчати географію. В команді грають 19 легіонерів з 11 країн (Греція, Іспанія, Нідерланди, Мозамбік, Бразилія, Португалія, Швеція, Боснія і Герцеговина, Румунія, Франція та Хорватія).

У складі не бракує іменитих футболістів. Головна зірка – недавній новачок, легендарний бразильський захисник Давід Луїс. Втім, за інформацією місцевих ЗМІ, він навряд чи зіграє проти "Динамо".

Серед атакувальних гравців вирізняється хорват Міслав Оршіч. Він провів 12 матчів у Лізі чемпіонів за загребське "Динамо" (6 голів), а також виступав у англійському "Саутгемптоні". До того ж має 27 поєдинків за збірну Хорватії.

У центрі поля діє швед Кен Сема – гравець із досвідом виступів у Серії А за "Удінезе" та в АПЛ – за «Вотфорд», а також учасник 28 матчів у складі своєї національної команди.

Ще один помітний футболіст – португалець Домінгеш Кіна. У його активі – виступи в Ла Лізі за "Гранаду" та "Ельче", а також досвід гри в англійських "Вест Хемі" та "Вотфорді".

Загальна вартість футболістів "Пафоса" за версією Transfermarkt складає 20,9 млн євро. В УПЛ за цим показником команда була б четвертою – після "Шахтаря" (168,5 млн), "Динамо" (91,65) та "Полісся" (23,55).

Під час написання матеріалу було використано інформацію офіційного сайту ФК "Динамо" (Київ).