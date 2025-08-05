Как "Динамо" мучилось с киприотами в еврокубках: видео, которое лучше не пересматривать

Спаситель Гармаш

В сезоне-2022/23 столичная команда, которую тогда возглавлял Мирча Луческу, попала в группу В Лиги Европы. Соперниками были французский "Ренн", турецкий "Фенербахче" и АЕК из Кипра.

"Динамо" провело тот турнир ужасно: уступило в пяти матчах и едва спасло одну ничью - именно с киприотами.

К тому времени киевляне с представителями островного государства не пересекались. В первом, номинально домашнем поединке, который проходил в польском Кракове, украинский клуб минимально уступил сопернику, пропустив гол уже на 8-й минуте.

Ответный матч проходил на Кипре. Хозяева открыли счет, ответный гол забил Владислав Ванат. А во втором тайме еще два мяча оказались в воротах киевлян. Счет 1:3 держался до последних минут. Реноме "Динамо" спас Денис Гармаш, который отличился дважды, в частности - сравнял счет в компенсированное время.

"Динамо" тогда завершило групповой раунд на последнем месте. И имеет на сегодня негативную статистику в играх с командами Кипра.

Ужасный АЕК

Хотя, если принять во внимание все украино-киприотские противостояния на евроарене - не все так печально. Правда, тенденция не радует.

До сегодняшнего дня украинские и киприотские коллективы пересекались семь раз и провели между собой 14 матчей. В них отечественные команды одержали 6 побед, по 4 матча завершились вничью и успехом соперников. Украинские клубы четыре раза побеждали в двухматчевых противостояниях и в трижды уступали.

Интересно, что все поражения нашим клубам нанес один соперник - АЕК из Ларнаки. Статистика украинцев с ним просто ужасная: 2 ничьи, 4 поражения и ни одной победы.

А что касается тенденции, она неутешительна. Три из последних четырех противостояний с киприотами украинские клубы проиграли.

Встречи украинских команд с представителями Кипра в еврокубках: